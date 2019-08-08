YKS Elektronik Kayıt Tarihleri Uzatıldı

​2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklandığı dikkate alınarak; bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16-21 Ağustos 2019 tarihi olarak başvuru süresi genişletilmiştir.

Üniversiteye şahsen yapılacak olan kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmayıp, bu kayıtlar önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.