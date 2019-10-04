YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.
ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 7-11 Ekim 2019 tarihlerinde başvurmaları gerekiyor.
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