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YKS Tercih Kılavuzu Yayınlandı... Tercih İşlemleri Ne Zaman Başlayacak?
2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayınlandı. YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz tarihinde başlayacak.
Eğitim 18.07.2019, 16:23 18.07.2019, 16:51
2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayınlandı. YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz tarihinde başlayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, ”2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir” denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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