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YKS tercih sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM’nin internet sitesinde duyuruldu.
Eğitim 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 12:44
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açıldığı duyuruldu.
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri üniversiteye, yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmeyi bekleyecek. Ek yerleştirme için tercih yapacak adaylar 20 lira ücret ödeyecek. Bu ücret ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından alınmayacak.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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