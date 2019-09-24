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YÖK Başkanı Saraç, "Uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı"
YÖK Başkanı Saraç, "2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı" dedi.
Eğitim 24.09.2019, 10:28 24.09.2019, 10:34
YÖK Başkanı Saraç, "2014 senesinde uluslararası öğrenci sayımız 48 binlerde iken bu sayı 172 bine ulaştı" dedi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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