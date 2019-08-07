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YÖK'den Türkçe Yeterlik Sınavı Açıklaması

Türkçe Yeterlik Sınavı uygulama tarihi 14 Eylül 2019 olup, başvuru tarihleri 29 Temmuz-23 Ağustos 2019 olarak belirlendi.

Eğitim 07.08.2019, 00:00 Tuğçe Hanım
YÖK'den Türkçe Yeterlik Sınavı Açıklaması

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) hakkında YÖK'ün Açıklaması;

​5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Vakıf, söz konusu Kanun'dan hareketle Yunus Emre Enstitüsü'nü kurarak yurt dışında kültür merkezleri açmış ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapmaya karar vermiştir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun olarak Enstitü tarafından geliştirilen TYS yılda üç defa yurt dışında Yunus Emre Enstitüleri'nin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da düzenlenmektedir.

Bir sonraki sınav uygulama tarihi 14 Eylül 2019 olup, başvuru tarihleri 29 Temmuz-23 Ağustos 2019 olarak belirlenmiştir. 

#yök #Türkçe Yeterlik Sınavı #ankara #eğitim #​5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu #Yunus Emre Enstitüsü #Yunus Emre Vakfı
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