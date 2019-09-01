YÖK’ten öğrencilere sanayi eğitimi için teşvik ve destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sanayi eğitimi alan üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim görmeleri için “Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi” başlatıldı.

YÖK tarafından geliştirilen proje kapsamında endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla Türkiye’nin nitelikli elemana ihtiyaç duyduğu imalat sektörü ve lojistik alanlarına yönelik belirlenen mesleklerle ilgili 16 ön lisans programına 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için destek ve teşvik verildi. Proje çerçevesinde ön lisans programlarında öğrenim gören toplam 2 bin 202 öğrencinin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak için genel okul bütçesinin dışında öğrenci başına ortalama 4 bin 500 lira tutarında eğitim desteği verildi.

7 BİN 361 ÖĞRENCİYE TEŞVİK VE DESTEK

2019 yılının Ocak ayında Bolu, Adana, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep ve Samsun’da bulunan Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulmuş olan 8 üniversitedeki 9 meslek yüksekokulunun 38 ön lisans programında okuyan 2 bin 202 öğrencinin sanayi eğitimi almaları için toplam 9 milyon 833 bin lira ek para desteği verildi. Öte yandan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi için 12 devlet üniversitesinde öğrenim gören bin 998, bahar dönemi için 21 devlet üniversitesinde öğrenim gören 3 bin 161 öğrenciye, toplamda "fen ve mühendislik" lisans programlarına kayıtlı 5 bin 159 öğrenciye sanayi eğitimi görmeleri için para desteği verildi.

YÖK’ün proje kapsamında ilgili meslek yüksekokullarına yaptığı teşvik ve destek, konuya ilişkin atılmış tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)