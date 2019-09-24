Yüksek lisans eğitiminde favori Kanada

Lisans eğitimi sonrası yüksek lisansını yurtdışında yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Yabancı ülkelerdeki eğitim kalitesi, sosyal ve kültürel olanaklar, iş imkânları gibi etkenler yurt dışında yüksek lisans yapmayı cazip kılıyor.

Yurtdışı eğitim için tercih edilen ülkelerin başında Kanada geliyor. Kanada üniversitelerinde yüksek lisans, istediğiniz alanda uzmanlaşmak için kaliteli eğitim olanakları sağlarken yüksek lisans programları açısından tercih edebileceğiniz çok farklı seçenekler sunuyor.

Yurtdışı eğitim danışmanlığı firması DinamoEdu Kurucu Ortağı Fatih Kuran, Kanada’da yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için şu noktaların altını çiziyor: “Öncelikle DinamoEdu olarak eğitim danışmanlığında uzman olduğumuz ülke Kanada. Dünyanın her yerinde prestij sağlayacak Kanada yüksek lisans programlarının üniversite lisans programlarına göre başvuru ve kabul koşulları değişiyor. Kanada’ya yüksek lisans başvurusu yapabilmek için Türkiye’de lisans programı mezunu olmak gerekiyor. Lisans diploma notunun ise en az 3 olması bekleniyor. Yabancı dil yeterliliğini gösteren bir sınav başarısına sahip olmak da şart. TOEFL, IELTS gibi yabancı dil sınavlarında yeterlilik belgesi başvuru sırasında istenen belgeler arasında yer alıyor. Başvuruda önemli olan girmek istediğiniz bölümü iyi tanımanız ve neden girmek istediğinizi iyi bir şekilde anlatmanız. Hangi lisans bölümünden mezun olduğunuzdan çok hangi alanda yüksek lisans yapmak istediğinize bakılıyor. Yüksek lisans bölümüne neden kabul edilmek istediğinizi anlatan niyet mektubu değerlendirmede etkili oluyor.”

Dünyanın En İyi Okullarında Eğitim Fırsatı

Kanada’nın yüksek lisans eğitiminde dünyanın en iyilerinden olduğunun altını çizen Fatih Kuran, “Kanada yüksek lisans eğitiminde herkesin eşit şartlarda eğitim aldığı bir sistem sunuyor. Yani, başarınıza bağlı olarak yükselme şansına sahipsiniz ve akademik kariyer anlamında gereksiz yıpranmalara maruz kalmadan çalışmalarınıza odaklanabilirsiniz. Özgürce çalışma ve istediğiniz alanda araştırma yapma şansına sahipsiniz. Kanada yüksek lisans program seçenekleri arasında Türkiye’de olmayan birçok bölümde yüksek lisans yapma imkânı mevcut. Kanada’da yüksek lisans eğitimini dünyaca ünlü akademisyenlerden alma şansınız var. Eğitim sistemi yarış üzerine kurulu olmadığından dilediğiniz gibi seçtiğiniz konuda uzmanlaşabilirsiniz” dedi.

Yüksek Yaşam Standartları

Dünyanın en yaşanabilir ülkeleri arasında ilk üçte yer alan Kanada’nın yüksek yaşam standartlarına sahip olduğunu belirten Fatih Kuran, “Yüksek lisans yapan öğrenciler için Kanada farklı kolaylıklar sunuyor. Araştırma bursu gibi imkânlardan faydalanma şansınız da var. Eşit ve özgür toplumsal yaşam koşullarını Kanada’da gerçekten yaşayabilirsiniz. Kanada’da resim sergileri, tiyatrolar gibi birçok etkinlik öğrenciler için indirimli olarak sunuluyor. Kanada yüksek lisans programlarında eğitim gören öğrenciler eğitim gördükleri alanda kendilerini geliştirebilecekleri birçok fırsat da yakalayabilirler. Konaklama için paylaşımlı evler, aile yanı odalar, yurtlar gibi birçok farklı seçenek bulunuyor. Kanada’da yabancılar her yerde olduğundan çok daha hoş karşılanıyor. Çok kültürlü topluma sıcak bakan bir ülkede üst düzey hayat koşullarına sahip olarak yüksek lisans yapabilirsiniz” dedi.