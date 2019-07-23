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Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Süreci Başladı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Süreci Başladı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün saat 09.00 itibariyle tercih süreci de başladı.

Eğitim 23.07.2019, 09:48 23.07.2019, 11:49
Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Süreci Başladı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün saat 09.00 itibariyle tercih süreci de başladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) alınan bilgiye göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tercih aşaması bugün sabah 09.00 itibariyle başladı. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapabilecek. Tercih işlemleri, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek.

(Emin Kuvat /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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