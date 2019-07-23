Yurtdışında üniversite okuyacaklar dikkat!

Üniversite sonuçlarının açıklanması ile çocuğunun iyi bir üniversiteye yerleştirme ve iyi bir eğitim alması için çaba ve telaşı da başlamış oldu. Yurtdışı üniversite eğitimi, daha iyi ingilizce eğitimi alınarak köklü üniversitelerde okumak için tercih edileceği gibi, Türkiye'de girmiş olduğu sınavdan aldığı sonuç ile istediği hayalini kurduğu bölümü tercih edememesi sebebiyle tercihler arasında olmaktadır.

Peki yurtdışında üniversite okumak o kadar kolay mı. Aslında soruya verilecek cevap evet kolay, ama bir o kadarda zor. Öncelikle tercihini yurtdışında kulanacakların bir çok konuda dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunun yanında da çocuğunuz yurtdışına gittiği zaman ailesinde uzak o ülkede uyum sağlayacak mı? Yurtdışında Üniversite okumak istiyenlerin öncelikle kurumsal danışmanlık şirketleri ile çalışmalı, tercih edilecek ülke ve okulun YÖK kriterleri doğrultusunda denkliği araştırılmalıdır.

Yurtdışı Üniversite Danışmanlık Hizmetleri Nedir?

Dünyanın en iyi üniversitelerinde doğru bir eğitim danışmanlığı ile üniversite eğitimi almanız mümkündür. Özellikle Türkiye’de lisans eğitimini tamamladıktan sonra yurtdışında yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyen kişilerin tercihlerinden önce mutlaka üniversite danışmanlık firmalarından yardım almaları gerekmektedir. Danışmanlık hizmeti veren firmalar sayesinde eğitim görmek istediğiniz ülkenin üniversiteleri ve bölümlerine başvurular ve burs imkânları hakkında da bilgi sahibi olmanız hedeflenmektedir.

Ülkemizde yurtdışı üniversite danışmanlık hizmeti veren firmaların büyük çoğunluğu yurtdışı eğitim danışmanlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunabilmektedir. Bu sayede yurtdışı programları hakkında bilgi edinebilir ve başvuru işlemlerinizi oldukça kısa bir süre içinde yurtdışı üniversite danışmanlık firmasının rehberliğinde gerçekleştirebilirsiniz.

Son yıllarda ülkemizde yurtdışında eğitim almaya yönelik başlatılan birçok program özellikle üniversite öğrencileri tarafından sıklıkla talep edilir hale gelmiştir. Özellikle yurtdışı üniversite programları arasında; sosyal bilimler, mühendislik, hukuk ve sağlık en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır.

Yurtdışı Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Üniversite ve bölüm tercihleri uzun vadede kişilerin mesleki kariyerlerini ve başarılarını doğrudan etkileyecek olan bir faktördür. Geçtiğimiz günler ülkemizde üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih döneminin başlaması üzerine birçok öğrenci yurtdışı eğitim fırsatlarını da araştırmaya başlamıştır. Özellikle lisans eğitimi için yurtdışında faaliyet yürüten üniversiteleri tercih etmeden önce yurtdışı üniversite danışmanlık firmaları ile iletişime geçmek ve danışmanlık faaliyetlerinden yararlanmak gerekmektedir.

Yurtdışında eğitim veren her üniversite aynı kalitede ve standartta hizmet vermemektedir. İyi bir üniversite eğitimi almak isteyen kişiler bu nedenle yurtdışı üniversite tercihlerini yapmadan önce mutlaka bazı unsurları detaylıca araştırmalıdır. Sadece yurtdışında eğitim veriyor diye üniversite tercihi yapmak Türkiye’ye döndüğünüzde birçok farklı sorunla karşılaşmanıza neden olabilmektedir.

Yurtdışı üniversite tercihi yapılırken dikkat edilmesi gereken belki de en önemli unsur YÖK’ün (Yüksek Öğretim Kurumu) yurtdışında hizmet veren üniversite hakkında denklik vermesidir. YÖK’ün denklik verdiği üniversiteler dışında herhangi bir üniversiteden mezun olmanız durumunda diplomanız Türkiye’de geçerli olmamaktadır. YÖK denkliği bu nedenle yurtdışında üniversite seçilmeden önce araştırılması gereken ilk konudur.

Yurtdışında üniversite seçimlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, ülke ve şehir seçimidir. Eğitim hayatınız boyunca en az 3 – 4 yıl boyunca yaşayacağınız ülkeyi ve üniversitenin bulunduğu şehri doğru seçmek birçok açıdan avantaj sağlayabilir. Ülke ve şehir seçimlerinde; vize şartları, barınma koşulları, şehir dinamikleri (sosyal faaliyet vb.) burs ve çalışma koşulları, iklim özellikleri vb. birçok konu dikkatle incelenmelidir.

Yurtdışında eğitim faaliyeti yürüten birçok üniversite ücretli eğitim vermektedir. Bu nedenle yurtdışı üniversite seçimleri için üniversitelerin eğitim ücretleri ve diğer masraflar önceden belirlenmesi gerekir. Yurtdışı eğitim danışmanlık hizmeti sunan birçok kurum sizin için üniversitelerin talep ettiği ücretleri ve eğitim boyunca sunulacak olan burs imkânları hakkında detaylı bilgelere kolayca ulaşabilir. Yurtdışında alınacak olan eğitimin aksamaması için yurtdışı üniversite maliyetleri mutlaka öğrenilmelidir.

Üniversite ve bölüm tercihi de dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurdur. İlgi alanlarınız ve gelecek hedefleriniz için size en iyi fırsatı sunacak olan bölümü seçmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra hangi üniversitenin istediğiniz bölüm için en iyi eğitimi verdiğini araştırmanız oldukça faydalı olacaktır.

Yurtdışı üniversite danışmanlığı veren şirketlerin önemi de bu gibi konuların çözüme kavuşmasında ortaya çıkmaktadır. Üniversite tercihini yapmadan önce dikkat edilmesi gereken tüm konular eğitim danışmanlığı hizmeti sunan kurumla tarafından ayrıntılı bir şekilde sizlere sunulmaktadır.

YÖK Yurtdışı Üniversite Denklik Kriterleri Nelerdir?

Yurtdışında üniversite eğitimi alan kişilerin diplomalarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için YÖK tarafından diplomaların denklik onayı verilmesi gerekmektedir. Yurtdışında faaliyet yürüten kurumun tüm akademik dereceleri vermeye yeterli olduğunun YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

YÖK denklik belgesi, yurtdışında yükseköğretim faaliyeti yürüten kurumun akademik eğitim vermeye yetkili olup olmadığını gösteren belgedir. Ülkelere göre farklı değerlendirme koşulları öne süren YÖK, eğer yurtdışı eğitim kurumunun denkliğini yeterli görmezse diplomanın Türkiye’de geçerli olması düşünülemez. Bunun için yurtdışında üniversite eğitimi görecek olan kişilerin Y ÖK kriterlerine uygun olarak eğitim veren yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri tavsiye edilmektedir.

YÖK yurdışı denklik şartları eğitim veren kurumun yapısına ve ülkelere göre farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Yurtdışından mezun olunan bir yükseköğretim programının denkliği hakkında YÖK’e başvurmak için bazı önemli adımları takip etmeniz gerekmektedir. YÖK denklik belgesi değerlendirme sürecinde ; online başvuru, ön inceleme, usul ve esas yönünden incelenme, üniversiteden akademik görüş ve bilim alanı danışma kurulu görüşleri, tanıma ve denklik komisyonu kararı, yüksek öğretim yürütme kurulu kararı ve onay olmak üzere birçok farklı süreç izlenmektedir.

Denklik belgesinin alınabilmesi için YÖK’e belgelerin asıllarının sunulması gerekir. Bunun yanı sıra yurtdışında herhangi bir üniversite için denklik belgesinin alınabilmesi için başvuru yapan kişilerden belirli miktar ücrette talep edilmektedir.

Yurtdışı üniversite danışmanlık şirketleri özellikle tercih edeceğiniz üniversitenin, Türkiye’de denkliğinin olup olmadığı hakkında size önemli yönlendirmeler yapmaktadır. Bu neden yurtdışında eğitim almadan önce üniversitelerin geçerli bir denkliğe sahip olup olmadığının araştırılması, mezun olunduktan sonra karşılaşılacak sorunların önlenmesinde oldukça etkilidir.

Yurtdışında Üniversite Okumak İçin Neler Yapılır?

Yurtdışında üniversite okumak günümüzde oldukça kolaydır. Genellikle İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin en iyi okullarında eğitim görmek için akademik başarı da bir kriter olarak sunulsa da çoğu üniversite eğitim ücretlerinin ödenmesi ve yabancı dil seviyesinin yeterli olması durumunda öğrencileri kabul etmektedir.

Yurtdışında üniversite okumak için yapılması gerekenlerin en önemlisi, üniversitenin eğitim dilini iyi derecede öğrenmektir. Eğer dil konusunda yeterliliğiniz yoksa o zaman hazırlık eğitimi bulunan üniversiteleri ve bölümleri seçmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Yurtdışında üniversite okumak için atılması gereken ilk adım kurumsal bir yurtdışı üniversite danışmanlık hizmeti sunan firmadan yardım almaktır. Danışmanlık hizmeti almadan başvuruları kendinizin yapması birçok teferruatın içinde boğulmanıza neden olacaktır. Özellikle yurtdışındaki üniversitelere kabul almak için bu kurumların etkileri oldukça büyüktür.

Yurtdışı eğitimi için üniversitelere başvururken niyet mektubu hazırlamak yapılması gereken bir diğer önemli meseledir. Niyet mektubu üniversiteden kabul almanızda etkili olan en önemli evrak olarak tanımlanır. Üniversiteyi tercih etmenizdeki amaç, üniversiteden beklentileriniz, bölüm hakkında düşünceleriniz ve neden bölümü tercih ettiğinize dair birçok soruyu, referans mektubunda yanıtlamanız gerekir. Yurtdışı üniversite danışmanlık hizmeti alarak referans ve niyet mektuplarınızı etkili biçimde oluşturabilirsiniz.

Üniversite seçimi yapıldıktan sonra üniversitenin belirttiği belgelerle birlikte üniversite ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeniz ve başvuru koşullarını sağlamanız halinde yurtdışına çıkış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.