Yurtdışında Üniversite Seçimi ve İzlenmesi Gereken Adımlar

Yurtdışında üniversite okumak isteyen kişiler, kesin kararlarını verdikten sonra zorlu bir sürece girmeye hazır olmaları gerekmektedir. Özellikle bölüm ve üniversite seçimlerinin bu süreç içinde artıları ve eksilerinin mutlaka değerlendirilmesi ve uzman kişilerden üniversiteler hakkında bilgi alınması oldukça önemlidir.

Öncelikle yurtdışında eğitim alma kararınızı verirken hangi akademik dereceye sahip olmak istediğinize karar vermeniz gerekmektedir. Üniversitenin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından hangisini tercih edeceğiniz önemli bir unsurdur. Aynı zamanda lisans eğitimi dâhil olmak üzere tüm programlar için aynı üniversite tercih edilecekse mutlaka önceden programlar hakkında araştırmaların yapılması gerekmektedir. Bu adımdan sonra öğrencilerin en çok kafa karışıklığı yaşadığı bir diğer husus, hangi ülke ve üniversitenin seçileceğidir.

Üniversiteyi yurt dışında okumaya karar verdikten sonra eğer herhangi bir yurtdışı eğitim danışmanlığı tercih edilmemişse kişilerin kendileri üniversite ile iletişime geçmeleri gerekir. Başvurulacak olan üniversite, bölüm ve program seçildikten sonra üniversite hakkında bölüm hocalarından ya da öğrencilerden bilgi almak ve iletişim halinde olmak önemlidir.

Yurtdışı üniversite danışmanlık kurumları sizler için genellikle bu gibi detayları halletmektedir. Bu nedenle yurtdışı danışmanlık hizmeti veren firmalar size büyük ölçüde zaman kazandıracaktır. Bunun yanı sıra seçilecek olan programın, öğretim faaliyetleri ve ders programı hakkında üniversitenin resmi sayfalarından bilgi edinmeniz gerekir.

Yurtdışında Üniversite Seçerken Sırasıyla Hangi Adımlar İzlenir?

Yurtdışında üniversite okumaya karar verildikten sonra kişilerin sırasıyla birçok konuyu halletmeleri gerekmektedir. İlk olarak yurtdışında hizmet veren sayısız üniversite arasından en iyi olanını seçmek ve tek bir üniversite özelinde işlemlere başlamak size fayda sağlayacaktır. Üniversite seçimi yapmadan önce uluslararası eğitim danışmanlık hizmeti veren firmalardan yararlanmanız ve forumlarda yapılan üniversite yorumlarını incelemeniz kararlarınızda etkili olabilir.

Üniversite seçimi yapıldıktan sonra kişiler için en zorlu kısım başlamaktadır. Bu süreç içinde hem ülke şartları hakkında bilgi sahibi olmak hem de üniversite ile iletişim halinde olmak gerekmektedir. Yurtdışındaki her üniversite farklı bir şart öne sürmektedir. Bu nedenle başvurmadan önce istenen tüm şartları yerine getirdiğinizden emin olmalısınız . Yurtdışında üniversite tercihi yapacak kişiler, üniversite tarafından istenen belgeleri hazırladıktan sonra bu belgeleri e- mail yoluyla ya da postayla üniversiteye ulaştırması gerekir, bu yöntem üniversite tarafından belirlenmektedir. Yurtdışı eğitim danışmanlık hizmeti veren bir kurum tercih edilmişse tüm bu yazışmaları sizin adınıza firma kontrol etmektedir. Bu sayede gereksiz birçok teferruattan sıyrılmanız mümkündür.

Üniversiteden onay aldığınız takdirde bu sefer eğitim göreceğiniz ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerinden vize işlemlerini başlatmanız gerekecektir. Ülkelere göre bu süreçlerde de farklı işlemler uygulanabilmektedir. Ancak genellikle eğitim amaçlı alınan vizeler kısa sürede sonuca bağlanmaktadır.

Yurtdışında üniversite tercihi yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu üniversitenin akademik eş değerliliğidir. Eğer üniversitenin Türkiye’de herhangi bir denkliği yani geçerliliği bulunmuyorsa üniversite eğitiminizin Türkiye’de herhangi bir geçerliliği bulunmayacaktır. Bu nedenle YÖK tarafından belirlenen denklik kriterlerine göre üniversitenin akademik denkliğinin araştırılması gerekir.

Bu adımları takip ederek yurtdışındaki üniversitelere başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu adımları profesyonel yurtdışı danışmanlık firmalarına devrederek üniversitelerden daha kısa sürede yanıt almanız mümkündür. Aksi takdirde kendi başınıza yaptığınız başvurular oldukça uzun süre içinde yanıtlanabilir hatta çoğu zaman başvurular yanıtsız bile kalabilir.

Yurtdışı Üniversitelerine Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Yurtdışında her üniversite hatta her bölüm için farklı bir başvuru koşulu ve başvuru belgesi talep edilebilmektedir. Özellikle master ve doktora için oldukça ayrıntılı belgeler hazırlamanız istenebilir. Genellikle yurtdışında üniversite başvuruları için lisans eğitimi talebinde bulunan kişilerden; uluslararası öğrenci başvuru belgesi, lise transkript belgesinin aslı, başvuru ücretinin yatırıldığına dair belgeler, referans mektubu, TOEFL, SAT vb. yabancı dil puanları, tanıtım yazısı ve üniversitenin talep ettiği diğer belgeler özenle hazırlanarak ilgili bölüme gönderilmesi gerekmektedir.

Yurtdışında master yapmak için de üniversiteler benzer belgeleri sizden talep etmektedir. Ancak yüksek lisans kabulü almak için üniversiteleri daha çok ikna etmeniz gerekebilir. Bunun için özellikle referans ve niyet mektuplarının oldukça etkileyici ve başarılı olması gerekmektedir. Yurtdışında yüksek lisans yapmak için genellikle üniversiteler; referans ve niyet mektubu, GMAT ve TOEFL puanlar, CV, üniversite mezuniyet belgeleri, transkript ve başvuru belgelerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Gerekli belgeleri hazırladıktan sonra daha önceden başvuru yapmak için iletişim kurduğunuz üniversite ve bölümün ilgili birimine bu belgeleri göndermeniz gerekmektedir. Belgeleri gönderdikten incelenme aşaması başvuruların en çok sabır isteyen kısmıdır. Bu aşamadan sonra yılgınlık göstermeden beklemeniz ve olası düzeltme taleplerini kısa sürede yanıtlamanız gerekir. Başvurularınızı gerçekleştirdikten sonra düzenli olarak elektronik posta veya telefonla başvuru sürecini takip etmeniz tavsiye edilmektedir.