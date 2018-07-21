Eğitimde Parola: ”İyi İnsan” yetiştirmek

Eyüphan Kaya

Milli Eğitim bakanımızın ilk basın açıklamasını dinledim, eğitim öğretimle ilgili bakış açısı bana inandırıcı geldi. Birbirinden önemli kavramlar ile amacını anlatan bakan, yeni ve manidar ifadeler kullandı.

Bir kaçını hatırlatmak gerekirse;

*Her yer okuldur, çocuğumuz nerdeyse, biz orada olacağız.

*Her çocuk bir değerdir, onu şekillendirip ondan faydalanmak lazım.

*Evrensel değerler düzeyinde eğitim verip mili değerlerimizle boyatabilmek önemlidir.

*Ben bakan değil gören olacağım; aklımla, kalbimle görmeye çalışacağım, geleceğimizi beraber inşa edeceğiz, yeter ki bize bir miktar zaman verin.

*Veriye dayalı politikalar üreteceğiz.

*Veri, bilgiye; bilgi, bilgeliğe dönüşmelidir ki bir anlam ifade etsin, bir değer haline gelsin.

*Eğitimi ithal edemezsiniz.

*Şeffaf olmak çok önemlidir.

*Şiarımız adalet olacak, çocuklarımızın eşitliğe değil adalete ihtiyacı var.

*Bu tür çalışmaları yapmazsak sel bizi götürecek!

Bu hedeflerinin gerçekleşmesi için üç yıllık eylem planının olması da ayrı bir güven verdi.

Sevgili dostlar bu ifadelerin hepsi biri diğerinden önemli ifadelerdir.

Artık öğretmenlerin ve velilerin kendisine inanıp, bu konuda gayret etmelerine kalmış, eğer orada bir direnç ile karşılaşmazsa bu perspektif eğitim öğretime çok şey kazandırır, kanaati bende hasıl oldu.

Nice bakanlar geldi geçtiler, samimiyetle söylüyorum, ilk sever bir bakan kullandığı her cümleleriyle bende umut verici bir his uyandırıyor.

Bir eğitimci olarak öğretmenlerimize sesleniyorum, Ziya Selçuk beyin ortaya koyduğu bu vizyona sahip çıkalım, böyle eski tas eski hamam giderse hem öğretmen mutluluğunu kaybedip, tükenmiş vaziyete gelecek, hem yeni nesil yarım yamalak yetişip hayat çekilmez duruma gelecek.

Ben 28 yıllık eğitim hayatımda hep az çalıştığım hissiyle çalıştığım için mutlu oldum, bir şerler başardım, çalıştığım kurumlara değer kattım. Rahat yaşamak insana bir şey katmıyor, unutmayalım bu hayatta yorgun olanlar damgasını vuruyor.

Öğretmenlerin öğretmenler odasında dedikodu yapmaya zamanı olmamalı,

Okul müdürü okulda bir ekip ruhu oluşturmalı,

Milli eğitim sahaya sürekli bir motivasyon kazandırmalı,

Başarının bir ayağı budur.

Diğer paydaşımız da veli tabi;

Velilerimiz eğitim öğretimin bir paydaşı olarak en zayıf ortağımız durumundalar, maalesef! çocuğunu okula yollayarak işinin bittiğini sanan velilerimiz çoğunluktadır.

*Ayrıca çoğu veli çocuğa ekonomik yatırım yapıp, ondan ekonomik kazanç bekliyor!

Halbuki çocuğun eğitim öğretimi evde devam ediyor, bu konuda tüm velilerimizin “veli eğitimi” alıp talim terbiyenin bir paydaşı olarak üzerine düşeni yapmaları gerekir.

Ben bu yeni döneme bir slogan teklifinde bulunacağım, gelin sloganımız “iyi insan” yetiştirmek olsun ne dersiniz?

İyi insan: Edepli insan, Kendine güvenen insan, Geleceğinden kuşku/korku duyacak kadar kaygı duymayan insan, Onurlu bir yaşamı hedefleyen insan ve özellikle bütün bunlara da inan insandır.

Ayrıca bu vasıfları besleyen; inanç, hikmet ve ifan sahibi insan, şefkat, merhamet, sohbet ve muhabbet ehli insandır.

Bütün bunlar zor şey mi inanın değildir. Yeter ki milli, yerel değerlerimizi evrensel değerlerle, evrensel değerleri de ilahi öğreti ile zenginleştirelim, devamı kendiliğinden gelir diye düşünüyorum.

Haydi ya Allah şimdiden kolay gelsin.

“Niyet hayır, akıbet hayır” diyelim.

Selam ve dua ile yola devam, unutmayalım bu iki kavram mutlu bir hayatın iksiri durumundadırlar.

Benden söylemesi.