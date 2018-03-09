EGO 236 OSTİM METRO-BATIKENT-ŞAŞMAZ-ÜMİTKÖY METRO

OSTİM VE BATIKENT SEMTLERİNDE İKAMET EDEN BAŞKENTLİLERİN, OSTİM METRO İSTASYONU İLE ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU ARASINDA OTOBÜS RİNG SEFERLERİ TALEBİ “236 OSTİM METRO-BATIKENT-ŞAŞMAZ-ÜMİTKÖY METRO” GÜZERGAHLI OTOBÜSLE GİDERİLECEK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ’nün, OSTİM Metro-Batıkent- Şaşmaz- Ümitköy Metro güzergahına aldığı yeni otobüs ring hattı, 12 Mart Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Başkent’te yaşayan vatandaşlardan gelen talepleri tek tek değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ostim, Batıkent ve Ümitköy arasında ihtiyaç duyulan ring seferleri için talimat verdi.

236 NUMARALI YENİ RİNG SEFERİ BAŞLIYOR

Bu kapsamda özellikle; OSTİM ve Batıkent semtlerinde ikamet eden vatandaşların OSTİM Metro İstasyonu ile Ümitköy Metro İstasyonu arasında başlayacak yeni ring seferlerine ilişkin saatler de belirlendi.

EGO yetkilileri; 236 hat numarasıyla hizmet verecek güzergahta ring servislerinin; OSTİM Metro İstasyonu’ndan sabah saat 07.00’dan saat 09.00’a kadar her yarım saatte bir, akşam ise yine aynı istasyondan saat 16.00’dan saat 18.40’a kadar her 40 dakikada bir hareket edeceği bilgisini verdiler.