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EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemlerde çalışan temizlik hizmetleri personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi veriyor

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EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemlerde çalışan temizlik hizmetleri personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi veriyor
RAYLI SİSTEMLER PERSONELİNE DÜNYA STANDARTLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Raylı Sistemlerde çalışan temizlik hizmetleri personeline, “Temel Eğitim’’ konulu İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi veriyor.

Ankara Metrosu İşletme Müdürlüğü uzmanları tarafından 25’er kişilik gruplar halinde verilen teorik ve pratik eğitimlere son olarak 520 personel katılırken, acil ve riskli durumlara ilişkin emniyetli çalışma koşulları anlatılıyor.

GÜVENLİ SEYAHAT İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eğitimde uzmanlar tarafından günde 400 binin üzerinde Başkentlinin güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat ettiği metronun temiz tutulması başta olmak üzere bakım ve onarım esnasında çalışanların ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atmadan nasıl bir çalışma yapılması gerektiği tek tek vurgulanıyor.  

Sistemin işlevselliğini bozmadan riskleri en aza indirerek, emniyetli ortamda çalışılma koşullarının anlatıldığı eğitimlerde, çalışanların ve yolcuların karşılaşabileceği iki büyük tehlikenin, tren hareketi ve raylardaki enerji olduğu ifade ediliyor.

‘’HAYATİ TEHLİKE EN AZA İNİYOR’’

Metro İşletme Müdürü M. Emre Cansev, eğitimlerin amacının, sistemin işlevselliğini bozmadan personelin kendi hayatını tehlikeye atmayacak şekilde emniyetli çalışma ortamı sağlamak olduğunu belirterek, temizlik personelinin bilgi ve becerilerini artırarak, özellikle hayati risk taşıyan durumlarda uygulama pratikliği kazandıran acil durum senaryoları oluşturduklarını söyledi.

Temizlik çalışmaları esnasında sisteme zarar vermeyecek prosedürleri içeren bilgilerin anlatıldığına dikkat çeken Cansev, “Metro çalışır durumdayken temizlik personelinin 3. ray kısmına yaklaşmadan temizleme yapması gerekiyor. Buna yönelik ciddi güvenlik tedbirleri alınmasına özen gösteriyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında temel eğitimin içinde oryantasyon eğitimi veriyoruz” dedi. 

Temel kavramların tanımı, genel kurallar, telsiz iletişim kuralları, işaretler, ana hat ve depo sahasına giriş kurallarına önem verdiklerini ifade eden Cansev, personele makas çalıştırma kuralları, cer gücü ve tren işletme kurallarının da ayrıca anlatıldığına dikkat çekti.

“EĞİTİMLER BİZİM İÇİN ÇOK FAYDALI OLUYOR”

Temel Eğitim programına katılan temizlik personeli Mehmet Olgaç, acil durum gerektiren olaylar esnasında nasıl bir yol izleneceği konusunda verilen eğitimlerin çok faydalı olduğunu, “Her geçen gün daha bilinçli oluyoruz ve bu sayede olaylara daha rahat müdahale edebiliyoruz” sözleriyle dile getirdi.

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