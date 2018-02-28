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EGO OTOBÜS, ANKARAY VE METROLARDA UNUTULAN EŞYALAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

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EGO OTOBÜS, ANKARAY VE METROLARDA UNUTULAN EŞYALAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO otobüsleri, ANKARAY ve metrolarda unutulan ve 1 yıldır sahiplenilmeyen eşyalar, açık artırma yoluyla satışa sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık artırmada satılan eşyalardan 9 bin 840 TL gelir elde edildi. Toplu taşıma araçlarında nakit olarak unutulan veya düşürülen 9 bin 24 TL ile 201 Dolar, 290 Avro ve altın eşyalar ise EGO’nun kasasına gelir olarak kaydedildi. 

 

İHALEYE YOĞUN İLGİ

Kayıp Eşya Servisi’nde muhafaza altına alınan giyim eşyasından cep telefonuna, fotoğraf makinesinden müzik aletine, saatten güneş gözlüklerine kadar birçok farklı ürününün yer aldığı ihaleye, Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl gerçekleştirilen ihaleye özellikle ikinci el eşya satıcıları ile ihtiyaç sahiplerine elbise yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar katıldı.  

 

1 YIL SÜREYLE SAHİPLERİNİ BEKLEDİ

EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY’da yolcular tarafından unutulduktan sonra görevli şoförler ve hareket memurları tarafından Kayıp Eşya Servisi’ne teslim edilen eşyalardan üzerinde bilgi bulunanlar, sahiplerine ulaştırılıyor.  Sahiplerine ulaşılamayan eşyaların listesi, her ay dönemsel olarak EGO Genel Müdürlüğü’nün "www.ego.gov.trbaşlıklı internet sayfasında yayınlanıyor. Kayıp eşyaların listesi ayrıca Polis Radyosu’ndan da anons ediliyor. Eşyalar, sahiplerine 1 yıl içinde ulaşılamaması durumunda açık arttırmayla satılıyor.

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