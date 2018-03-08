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EGO otobüsleri 12 Mart tarihinden itibaren Beypazarı – Fatih Metro İstasyonu – Sincan arasında hizmet vermeye başlayacak

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EGO otobüsleri 12 Mart tarihinden itibaren Beypazarı – Fatih Metro İstasyonu – Sincan arasında hizmet vermeye başlayacak
EGO otobüsleri 12.03.2018 tarihi itibariyle, Beypazarı'na sefer başlatacak.

Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda, Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sn. Mustafa Tuna ve EGO Genel Müdürü Sn. Balamir Gündoğdu ile yaptığı görüşmeler sonucunda EGO otobüslerinin 12 Mart tarihinden itibaren Beypazarı – Fatih Metro İstasyonu – Sincan arasında hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ‘’Beypazarı – Fatih Metro İstasyonu - Sincan olarak çalışacak yeni hattımız 12.03.2018 tarihi itibariyle, Beypazarı İlçesindeki nüfus ve konut sayısının artışı göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımıza etkin ve verimli bir ulaşım sunulması amacıyla hizmet vermeye başlayacaktır’’ dendi.

Ücret konusunda da açıklama yapan EGO Genel Müdürlüğü, ‘’100 dakika içerisinde 548 hattından metro’ya ücretsiz, metro’dan da 548 hattına tamamlamalı ücret uygulanarak hizmet verecektir. Tamamlamalı ücret: Metro’ya 2,50 TL ödendiğinde, metro’dan 548 hattına binişte 4,50 TL ödenecektir. Bu uygulama ile hattın ücreti olan 7.00 TL ödeme işlemi gerçekleşmiş olacaktır’’ dendi.

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