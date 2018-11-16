EGO otobüslerine, şarj imkanı tanıyan usb şarj cihazları takılıyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’TE ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİNİN BÜYÜK YÜKÜNÜ TAŞIYAN EGO OTOBÜSLERİNE, TELEFON, TABLET, MP3 ÇALAR VE BİLGİSAYARLARI ŞARJ EDEN CİHAZLARI MONTE EDİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla, “vatandaş memnuniyeti”ni dikkate alarak, insan odaklı hizmet anlayışını benimseyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran yeni hizmetleri teker teker devreye sokuyor.

Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkent’te şehir içi toplu taşıma hizmetinin büyük yükünü taşıyan EGO otobüslerine, şarj imkanı tanıyan cihazlar monte etmeye başladı.

YOLDA ŞARJIM BİTTİ DERDİNE SON

Vatandaşları yolculuk sırasında “şarjım bitti, azaldı” derdinden kurtaracak olan USB çıkışlı şarj cihazları, 20 dakikalık bir yolculukta bir telefonu yüzde 50’ye kadar şarj edebilme özelliğine sahip.

İlk etapta 200 körüklü otobüse monte edilen şarj cihazları, 1 ay içerisinde toplamda 383 körüklü otobüsün tamamına monte edilecek.

AKILLI KENTLERE DOĞRU

Akıllı Kent Yönetim Sistemi kapsamında teknolojik yenilikleri kullanarak vatandaşların hizmetine sokan Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin özellikle de gençlerin taleplerine hızlı şekilde çözüm getirmeye devam ediyor.

Başkent parklarında ücretsiz wi-fi hizmetinden akıllı parklara, Durak Ankara’dan BİP uygulamasına pek çok alanda teknolojik yenilikleri vatandaşlarla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımında da sağladığı kolaylıklarla Başkentlilerden tam not alıyor.

MASRAFSIZ HİZMET

EGO otobüsleri, Başkentlilerin huzur, refah ve konforlu seyahati için imkanları sonuna kadar kullanmayı sürdürüyor.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki 383 körüklü otobüse aynı anda 4 kişinin şarj edebilmesine imkan tanıyan USB çıkış aparatlarının montajını yapmaya başladıklarını belirten EGO yetkilileri,“Bunun için ekstra bir masraf bile yapmadık diyebiliriz. Körüklü otobüslerde çok fazla gereksiz ‘dur’ butonu bulunuyordu. Bunlar da çok çabuk arızalanıyordu. Biz de gereksiz olduğunu tespit ettiğimiz butonların yerine USB çıkışlarını monte ettik. Buradan artan parçaları da ihtiyaç bulunan otobüslere taktık. Böylece de elimizdekinden olmadan masrafsız bir fayda sağlamış olduk” bilgisini verdiler.

İlk etapta üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerdeki otobüs hatlarında bu şarj üniteleri takılmaya başlanırken, şarj aletlerini kullanmaya başlayan vatandaşlar uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, Başkan Tuna’ya çözüm odaklı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor.