  • BIST 93.427
  • Altın 209,397
  • Dolar 5,3440
  • Euro 6,0592
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C

EGO otobüslerine, şarj imkanı tanıyan usb şarj cihazları takılıyor

»
EGO otobüslerine, şarj imkanı tanıyan usb şarj cihazları takılıyor
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’TE ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİNİN BÜYÜK YÜKÜNÜ TAŞIYAN EGO OTOBÜSLERİNE, TELEFON, TABLET, MP3 ÇALAR VE BİLGİSAYARLARI ŞARJ EDEN CİHAZLARI MONTE EDİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla, “vatandaş memnuniyeti”ni dikkate alarak, insan odaklı hizmet anlayışını benimseyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin hayatını kolaylaştıran yeni hizmetleri teker teker devreye sokuyor.

Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkent’te şehir içi toplu taşıma hizmetinin büyük yükünü taşıyan EGO otobüslerine, şarj imkanı tanıyan cihazlar monte etmeye başladı.

 

YOLDA ŞARJIM BİTTİ DERDİNE SON

Vatandaşları yolculuk sırasında “şarjım bitti, azaldı” derdinden kurtaracak olan USB çıkışlı şarj cihazları, 20 dakikalık bir yolculukta bir telefonu yüzde 50’ye kadar şarj edebilme özelliğine sahip.

İlk etapta 200 körüklü otobüse monte edilen şarj cihazları, 1 ay içerisinde toplamda 383 körüklü otobüsün tamamına monte edilecek.

 

AKILLI KENTLERE DOĞRU

Akıllı Kent Yönetim Sistemi kapsamında teknolojik yenilikleri kullanarak vatandaşların hizmetine sokan Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin özellikle de gençlerin taleplerine hızlı şekilde çözüm getirmeye devam ediyor.

Başkent parklarında ücretsiz wi-fi hizmetinden akıllı parklara, Durak Ankara’dan BİP uygulamasına pek çok alanda teknolojik yenilikleri vatandaşlarla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımında da sağladığı kolaylıklarla Başkentlilerden tam not alıyor.

 

MASRAFSIZ HİZMET

EGO otobüsleri, Başkentlilerin huzur, refah ve konforlu seyahati için imkanları sonuna kadar kullanmayı sürdürüyor.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki 383 körüklü otobüse aynı anda 4 kişinin şarj edebilmesine imkan tanıyan USB çıkış aparatlarının montajını yapmaya başladıklarını belirten EGO yetkilileri,“Bunun için ekstra bir masraf bile yapmadık diyebiliriz. Körüklü otobüslerde çok fazla gereksiz ‘dur’ butonu bulunuyordu. Bunlar da çok çabuk arızalanıyordu. Biz de gereksiz olduğunu tespit ettiğimiz butonların yerine USB çıkışlarını monte ettik. Buradan artan parçaları da ihtiyaç bulunan otobüslere taktık. Böylece de elimizdekinden olmadan masrafsız bir fayda sağlamış olduk” bilgisini verdiler.

İlk etapta üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerdeki otobüs hatlarında bu şarj üniteleri takılmaya başlanırken, şarj aletlerini kullanmaya başlayan vatandaşlar uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, Başkan Tuna’ya çözüm odaklı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde EGO otobüsleri bakıma girdi08 Kasım 2018 Perşembe 12:50
  • Başkan Mustafa Tuna, Mamak Akdere’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi08 Kasım 2018 Perşembe 11:48
  • BAŞKAN MUSTAFA TUNA DÖNEMİNDE TOPLU TAŞIMADA (EGO) HEM SEFER SAYILARI HEM DE HAT SAYILARI ARTTI07 Kasım 2018 Çarşamba 11:22
  • Hal Kayıt Sisteminin doğru şekilde uygulanması için, barkot kontrolleri düzenli olarak yapılacak07 Kasım 2018 Çarşamba 11:19
  • OTİZMLİ VE DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR, SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE SOKAK HAYVANLARINA KENDİ ELLERİYLE BARINAK YAPTI06 Kasım 2018 Salı 10:56
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “bir yılın” değerlendirmesini yaptı06 Kasım 2018 Salı 10:52
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Etlik Ayvalı Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti03 Kasım 2018 Cumartesi 10:52
  • Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nin (AŞTİ), ücretsiz tuvaletleri baştan sona yenilendi03 Kasım 2018 Cumartesi 10:49
  • “Dünya İnme Günü” kapsamında bilgilendirme konferansı düzenlendi31 Ekim 2018 Çarşamba 11:09
  • Mustafa Tuna, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin büyük elçileriyle bir araya geldi31 Ekim 2018 Çarşamba 11:06
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim