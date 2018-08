EİD MUBARAK

Güldane Kaya

Sihirli kelimedir bayram... Başka dillerde karşılığı da yok muş… Daha doğrusu şu bir ay içerisinde,

Bayram ifadesinin bir tek biz Türklerde var olduğunu öğrendim Sadece Araplar değil, tüm dünya Müslümanları bizim Bayram dediğimize; "ıyd" diyorlar... (İslam'daki ismi de bu. Arapça bir kelime... İngilizce; "Eid" şeklinde yazılıyor...

Ramazan Bayramı; 'Iyd El'Fıtr', Kurban Bayramı dediğimiz ise; 'Iyd El’Adha’dır... Ve bir şey daha Hintlisinden, Afrikalısına, Amerikalısına kadar tüm dünya Müslümanları birbirlerinin bayramını tebrik ederken; "Iyd Mübarek, (Eid Mubarak)" derlermiş… İslam âleminde toplam iki tane dini bayram bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Kurban Bayramı, diğeri ise Ramazan Bayramıdır. Kurban kesmek, İslam dinince tüm Müslümanlara verilmiş bir emirdir. Bu emri yerine getirmenin çok büyük faziletleri vardır. Böyle bir emrin daha güzel yaşanması için dinimizce kurban kesildiği günler bayram olarak kabul edilmiştir. Yani “Iyd” dört gün olan Kurban Bayramı, yardımlaşmanın, iyilik yapmanın fakiri düşkünü gözetme zamanıdır.

Maddi imkânları elverişli olan insanlar kurban keserek fakirlere, akrabalarına ve komşularına yardımda bulunur, onları mutlu ederler. Elbette Ama? Bu hassas günlerde İnsanların yarın ne olacak diye bekledikleri evlerine kendi gıda ve ihtiyaç masraflarını karşılayamadıklarını da görüyoruz.

Döviz kurunun yükselişi mübarek her şeyin fiyatını birden yüzde yüz artırdı. Uyanık Esnafımız elinde ki malı fiyat artırmak için satış yapmayarak stokta bekletiyor bunun istismardan başka bir şey olmadığını kanısındayım. Ayrıca bu artışın Kurban fiyatlarını da etkilediği söyleniyor. Büyük baş 14.000 tl yani 7 kişiye bölersek 2000 TLKüçük Başlar 1,500 Tl o fiyatı veren pek çok kişide şimdiden Buzdolabında yer açmaya başladı bile maalesef çok üzücü bir durum ama çoğu kişin yorumu valla aslında kurban kesmeye gücümüz yetmiyor, Bankalara borcumuz var. Borç içerisindeyiz ama Çocuklar Mahrum kalmasın Kurbanımızı Keselim Hem farzımıza da yerine getirmiş oluruz dolaba koyar bir sene çocuklara et yediririz yönünde. Kesmeyin be kardeşim kendinizi zora sokarak borçla kesecek sonrada kimseyle paylaşmadan deep frize atacaksanız kesmeyin. Bir de Televizyonlarda bir Buzdolabı reklamı var ki ben bu reklamı gördükçe üzülüyorum. Bütün bir yıl kurban etlerini saklayın yazık çok yazık. Toplum olarak paylaşmanın bilincini yitirmek üzereyiz. Hâlbuki ki şunu unutmamamız gerekiyor bu Dünyanın Tapusu hiç kimseye kalmayacak. Bu sebeple paylaşmalıyız hani Atalarımız demiş ya Ne verirsen elinle o gider seninle diye paylaşmanın hazzını mutluğunu hepimiz yaşamalıyız. Ülkemizde Çalışan oranı oldukça çok olduğundan Bayramın en güzel yanı tatil eş, dost, akraba ziyaretleri,

Dolayısıyla güzel olan ise uzun bir Bayram Tatilinin bizleri beklediği; Şimdiden herkes plan projelerini yaptılar bile;

Ramazan Bayramı’nın bu yıl hafta sonuna gelmesi nedeniyle uzun bir tatil yapamayan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nı bekliyor.

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor. Bu da gösteriyor ki Trafik çilesi yine başlayacak, Allah hepimize, kazasız belasız, sağlıklı, hayırlı, bereketli, güzel günler Bayramlar nasip etsin.

Hepinize HAYIRLI BAYRAMLAR…

ESEN KALIN.