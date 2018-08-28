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Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası

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Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası
“EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI” KAPSAMINDA, ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİNE EĞİTİM VERDİ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”na ilgi çığ gibi büyüyor.

Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı uzmanları,Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline, "Ekmek İsrafının Önlenmesi ve Sağlıklı Ekmek Tüketimi" eğitimi verdi.

 

BAYAT EKMEKLE YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Diyetisyenlerinden Aysu İlhan tarafından verilen eğitimde; ekmeğin tarihçesi, ekmeğin beslenmedeki önemi, ekmek israfı ve bayat ekmek ile yapılabilecek çok sayıda alternatif yemek tarifi ayrıntılı olarak anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitime personel yoğun ilgi gösterirken, kampanya ile Türkiye'de ekmek israfının boyutlarının araştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

        

HER YIL 2,1 MİLYAR EKMEK ÇÖPE ATILIYOR

Ülkemizde günde 6 milyon, yılda 2 milyar 100 milyon ekmek israf oluyor. Ekmek israfının maliyeti ise bir o kadar yüksek.

Yapılan araştırmalar ekmek israfının ülke ekonomisine faturasının, 1 milyar 546 milyon TL olduğunu gösteriyor. Bu rakam un ihracatında lider konumda bulunan Türkiye'nin un ihracatından elde ettiği gelire de eşit.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2013 yılında başlatılan özellikle de kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçirilen “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” ile ekmeğin poşette saklanmasından, dilimlenerek tüketilmesine kadar birçok tavsiye de personelle paylaşılıyor.   

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