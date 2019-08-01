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01 Ağustos 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,73’lük düşüşle başladı.
Ekonomi 01.08.2019, 10:24 01.08.2019, 10:30
01 Ağustos 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,73’lük düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,73’lük düşüşle başladı. Endeks, 740,28 puanlık azalışla 101 bin 342 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kaybetti.
(İHA)
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