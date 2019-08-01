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01 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,5770 liradan, euro ise 6,1720 liradan güne başladı.

Ekonomi 01.08.2019, 09:16 01.08.2019, 09:22
01 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

01 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,5770 liradan, euro ise 6,1720 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,5750 liradan alınan dolar 5,5770 liradan, 6,17 liradan alınan euro ise 6,1720 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5370 liradan, euro ise 6,1690 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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