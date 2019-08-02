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02 Ağustos 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,38’lik düşüşle başladı.
Ekonomi 02.08.2019, 10:17 02.08.2019, 10:27
02 Ağustos 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,38’lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,38’lik düşüşle başladı. Endeks, 392 puanlık azalışla 101 bin 508 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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|14. Keçiörengücü
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|15. Menemen Belediyespor
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|16. Osmanlıspor
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|17. Ümraniye
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|18. Watford
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|19. West Ham
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|4. Celta de Vigo
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|8. Getafe
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|9. Granada
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|11. Levante
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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