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02 Ağustos 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,10’luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Ekonomi 02.08.2019, 13:27 02.08.2019, 13:39
02 Ağustos 2019 Borsa İlk Yarıda Düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,10’luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,10’luk düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.118 puanlık azalışla 100 bin 782 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi ise 1,36 değer kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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