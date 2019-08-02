02 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6140 liradan, euro ise 6,2240 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6120 liradan alınan dolar 5,6140 liradan, 6,2220 liradan alınan euro ise 6,2240 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,5880 liradan, euro ise 6,1830 liradan satılmıştı.

(İHA)