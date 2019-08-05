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05 Ağustos 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,2’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Ekonomi 05.08.2019, 13:19 05.08.2019, 13:35
05 Ağustos 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi

05 Ağustos 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,2’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,2’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 195,15 puanlık artışla 99 bin 874 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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