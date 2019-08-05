05 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 261,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 261 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 261,20 liradan, bin 720 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 741 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 681 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 701 liradan, 840 liradan alınan Yarım Ziynet 850 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satılıyor.

(İHA)