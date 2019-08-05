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05 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,5960 liradan, euro ise 6,2290 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 05.08.2019, 09:34 05.08.2019, 09:51
05 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

05 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,5960 liradan, euro ise 6,2290 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,5940 liradan alınan dolar 5,5960 liradan, 6,2270 liradan alınan euro ise 6,2290 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,57 liradan, euro ise 6,19 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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