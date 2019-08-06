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Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

06 Ağustos 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,32’lik yükselişle başladı.

Ekonomi 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 10:42
06 Ağustos 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı

06 Ağustos 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,32’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,32’lik yükselişle başladı. Endeks, 310,90 puanlık artışla 98 bin 984 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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