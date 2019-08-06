06 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,5580 liradan, euro ise 6,2250 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,5560 liradan alınan dolar 5,5580 liradan, 6,2230 liradan alınan euro ise 6,2250 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,5370 liradan, euro ise 6,1930 liradan satılmıştı.

(İHA)