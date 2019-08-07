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07 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,80 lira oldu.

Ekonomi 07.08.2019, 13:40 07.08.2019, 14:10
07 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 262,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 262,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 262,80 liradan, bin 731 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 752 liradan, 240 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 244 liradan, bin 691 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 711 liradan, 846 liradan alınan Yarım Ziynet 856 liradan ve 423 liradan alınan Çeyrek Ziynet 428 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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