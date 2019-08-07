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07 Ağustos 2019 Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,5020 liradan, euro ise 6,1680 liradan güne başladı.
Ekonomi 07.08.2019, 00:00 07.08.2019, 09:32
07 Ağustos 2019 Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,5020 liradan, euro ise 6,1680 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,50 liradan alınan dolar 5,5020 liradan, 6,1660 liradan alınan euro ise 6,1680 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,5240 liradan, euro ise 6,1740 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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