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08 Ağustos 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 1,09’luk yükselişle başladı.
Ekonomi 08.08.2019, 10:09 08.08.2019, 10:19
08 Ağustos 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 1,09’luk yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,09’luk yükselişle başladı. Endeks, 1.068 puanlık artışla 99 bin 124 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi de yüzde 1,01 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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