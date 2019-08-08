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08 Ağustos 2019 Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,48 liradan, euro ise 6,1620 liradan güne başladı.
Ekonomi 08.08.2019, 09:27 08.08.2019, 09:56
08 Ağustos 2019 Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,48 liradan, euro ise 6,1620 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,4780 liradan alınan dolar 5,48 liradan, 6,16 liradan alınan euro ise 6,1620 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,48 liradan, euro ise 6,1570 liradan satılmıştı.
(İHA)
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