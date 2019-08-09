09 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,4790 liradan, euro ise 6,1360 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,4770 liradan alınan dolar 5,4790 liradan, 6,1340 liradan alınan euro ise 6,1360 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,4550 liradan, euro ise 6,1270 liradan satılmıştı.

(İHA)