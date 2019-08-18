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12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri

12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri. Ara malı üretimine yönelik verilen teşvikler yatırımları hızlandırdı.

Ekonomi 18.08.2019, 18:44 18.08.2019, 19:03 Emir Yılmaz
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri
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12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri

Ara malı üretimine yönelik verilen teşvikler yatırımları hızlandırdı. İzmir ve Malatya gibi şehirlerde kurulacak 12 yeni OSB, 1 yılda tamamlanacak Organize Sanayi Siteleri kurulması yönünde devlet yeniden atağa geçti.

Özellikle ara malı üretimine yönelik teşviklerin etkisiyle aralarında İzmir, Adana ve Malatya’nın da yer aldığı 12 ilde yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için harekete geçildi. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmaya yönelik çalışmalara da ağırlık verildi. 

Bugüne kadar 17 OSB hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 yeni OSB daha kurma kararı aldı. Çalışmaları devam eden OSB'lerin 2020  yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. 

OSB KURULACAK İLLER

Bu OSB'ler Gümüşhane, Adana Karataş, Çorum Alaca, Kahramanmaraş Elbistan, Balıkesir Edremit, İzmir Dikili, İzmir Menderes, Aydın Efeler, Van, Elazığ, Malatya Yazıhan ve Niğde Bor'a kurulacak.

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Bu arada izinleri tamamlanan Yalova İMES OSB, Karasu ve Deliklikaya Organize Sanayi Bölgelerinde altyapı çalışmalarının hazırlıkları yapılıyor. 300 sanayi kuruluşunun faaliyet göstereceği, 15 bin kişinin istihdam edileceği İMES OSB için şantiye binasını faaliyete geçti.

İstanbul Hadımköy Deliklikaya OSB de şirketlerden büyük ilgi görüyor. İstanbul'un sanayi ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan bölgenin 30 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.
Ayrıca Karasu Organize Sanayi Bölgesi son dönemdeki ulaşım projeleri ile yüzü gülen alanlardan biri oldu.

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