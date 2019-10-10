%1,24'ten başlayan oranlarla ihtiyaç kredisi Garanti BBVA'da!

Garanti BBVA %1,24'den Başlayan İhtiyaç Kredisi

Dijital bankacılık uygulamaları ile kredi başvurusu yapabileceğiniz ihtiyaç kredileri anında hesabınıza tanımlanmaktadır. Garanti BBVA tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında %1,24’den başlayan faiz oranları, 60 ay varan vade seçenekleri ve 75.000 TL’ye kadar finansman desteği sağlanmaktadır. Tüm ihtiyaçlarınız için bankadan talep edebileceğiniz krediler için avantajlı geri ödeme seçenekleri de uygulanmaktadır.

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankalarından biri olan Garanti Bankası, avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyası ile hizmet vermeye devam ediyor. Garanti BBVA internet bankacılığı veya Garanti BBVA Mobil ile kredi başvurularınızı anında yapabilirsiniz. Şubeye gitmenize gerek kalmadan talep ettiğiniz krediler hesabınıza tanımlanmaktadır. Garanti BBVA ihtiyaç kredisi ile tüm ihtiyaçlarınızı ertelemenize gerek kalmadan uygun kredilerden faydalanabilirsiniz.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Kampanya Detayları

Garanti BBVA ihtiyaç kredisi kampanyası ile 75 bin TL’ye kadar %1,24 faiz oranlarıyla kredi sağlanmaktadır. İhtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, kredi miktarına ve vade seçeneklerine göre uygulanan oranlar da değişiklik gösterebilir. Banka müşterileri tarafından daha kısa sürede onaylanan kredilere, ilk defa banka müşterisi olacak kişilerde yararlanabilir. Garanti BBVA ihtiyaç kredisi kampanyası detayları:

3 – 60 ay vade uygulanır.

Faiz ve vade seçenekleri kredi miktarına göre belirlenir.

Çalışan, emekli veya kira geliri olan kişiler yararlanabilir.

Ticari amaçla kullanılan krediler için en fazla 36 ay vade uygulanır.

İnternet bankacılığı ve mobilden kullanılan üst limit 25.000 TL’dir.

Garanti BBVA internet ve ya mobil bankacılık üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi talebinde bulunacak kişiler en fazla 25 bin TL’ye kadar, esnaflar ise 60 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredilerinden yararlanabilmektedir.

Garanti BBVA tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kapsamında 75 bin TL’ye kadar kredi desteği sağlanmaktadır. Şubesiz kredi başvurusu için belirlenen alt limitin üzerinde kredi talepleri banka şubeleri üzerinden yapılmalıdır.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Maliyet Oranları

Garanti BBVA güncel ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında banka tarafından her bir kredi tutarı için farklı bir oran belirlenmiştir. %1,24’ten başlayan faiz oranları, kredi miktarına göre %1,76’ya kadar çıkabilmektedir. Buna göre:

75.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin:

Faiz Oranı: %1,24

Vade: 60 Ay

Tahsis Ücreti: 375 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %19,6817

Sigorta ve Vergi Ücretleri: 1256,25 TL

Olarak hesaplanmıştır.

15.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin:

Faiz Oranı: %1,76

Vade: 60 Ay

Tahsis Ücreti: 75 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %28,8392

Sigorta ve Vergi Ücretleri: 281,25 TL

Olarak hesaplanmıştır. Kredi miktarına göre Garan BBVA faiz oranları ve kredi masrafları değişiklik göstermektedir. Kredi başvurularınızı yapmadan önce kampanya kapsamında sunulan avantajlı faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri hakkında detaylı bilgi almayı unutmayınız.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Şubesiz Başvuru Yöntemleri

Garanti BBVA ihtiyaç kredilerine birçok farklı yöntem kullanarak başvuru yapabilirsiniz. Garanti şubesiz bankacılık hizmetleri kapsamında yer alan ihtiyaç kredilerine:

Garanti BBVA İnternet Bankacılığı,

Garanti BBVA Mobil Şube ve

444 0 333 Garanti BBVA Çağrı Merkezi,

Üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Şubesiz bankacılık yöntemleri kullanılarak yapılan başvurular için belirlenen üst limit 25.000 TL’dir. Bu limitin üzerinde krediler için banka şubelerine başvurularınızı iletmeniz gerekmektedir.

Garanti İhtiyaç Kredisi Başvurusunda İstenen Belgeler

Garanti BBVA yüksek tutarda ihtiyaç kredilerine başvuru yapacak kişilerden talep edilen başlıca belgeler arasında:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Gelir belgesi,

Adres bilgileri,

Başvuru formu,

Yer almaktadır. Garanti BBVA tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında %1,24’den başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade imkânı sağlanmaktadır.