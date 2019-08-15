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15 Ağustos 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,91’lik düşüşle başladı.

Ekonomi 15.08.2019, 10:40 15.08.2019, 11:14
15 Ağustos 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı

15 Ağustos 2019 Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,91’lik düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,91’lik düşüşle başladı. Endeks, 900,98 puanlık azalışla 98 bin 504 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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