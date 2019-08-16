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16 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,56 liradan, euro ise 6,1760 liradan güne başladı.

Ekonomi 16.08.2019, 09:16 16.08.2019, 12:06
16 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

16 Ağustos 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,56 liradan, euro ise 6,1760 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,5580 liradan alınan dolar 5,56 liradan, 6,1740 liradan alınan euro ise 6,1760 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,57 liradan, euro ise 6,20 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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