Son Dakika
18 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,6780 liradan, euro ise 6,3920 liradan güne başladı.
Ekonomi 18.07.2019, 09:20 18.07.2019, 09:43
Serbest piyasada dolar 5,6780 liradan, euro ise 6,3920 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6760 liradan alınan dolar 5,6780 liradan, 6,39 liradan alınan euro ise 6,3920 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,69 liradan, euro ise 6,38 liradan satılmıştı.
(İHA)
19°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Temmuz 2019
|İmsak
|03:39
|Güneş
|05:27
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:56
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|69
|2. Başakşehir
|34
|67
|3. Beşiktaş
|34
|65
|4. Trabzonspor
|34
|63
|5. Malatyaspor
|34
|47
|6. Fenerbahçe
|34
|46
|7. Antalyaspor
|34
|45
|8. Konyaspor
|34
|44
|9. Alanyaspor
|34
|44
|10. Kayserispor
|34
|41
|11. Çaykur Rizespor
|34
|41
|12. Sivasspor
|34
|41
|13. Ankaragücü
|34
|40
|14. Kasımpaşa
|34
|39
|15. Göztepe
|34
|38
|16. Bursaspor
|34
|37
|17. Erzurum BB
|34
|35
|18. Akhisar Bld.Spor
|34
|27
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|34
|72
|2. Gençlerbirliği
|34
|70
|3. Hatayspor
|34
|67
|4. Osmanlıspor
|34
|62
|5. Gazişehir Gaziantep
|34
|59
|6. Adana Demirspor
|34
|58
|7. Altınordu
|34
|57
|8. Ümraniye
|34
|53
|9. Boluspor
|34
|49
|10. Altay
|34
|47
|11. İstanbulspor
|34
|43
|12. Adanaspor
|34
|37
|13. Giresunspor
|34
|36
|14. Eskişehirspor
|34
|35
|15. Balıkesirspor
|34
|34
|16. Afjet Afyonspor
|34
|30
|17. Elazığspor
|34
|25
|18. Karabükspor
|34
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|98
|2. Liverpool
|38
|97
|3. Chelsea
|38
|72
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|70
|6. M. United
|38
|66
|7. Wolverhampton
|38
|57
|8. Everton
|38
|54
|9. Leicester City
|38
|52
|10. West Ham
|38
|52
|11. Watford
|38
|50
|12. Crystal Palace
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|45
|14. Bournemouth
|38
|45
|15. Burnley
|38
|40
|16. Southampton
|38
|39
|17. Brighton
|38
|36
|18. Cardiff City
|38
|34
|19. Fulham
|38
|26
|20. Huddersfield
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|87
|2. Atlético Madrid
|38
|76
|3. Real Madrid
|38
|68
|4. Valencia
|38
|61
|5. Getafe
|38
|59
|6. Sevilla
|38
|59
|7. Espanyol
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|53
|9. Real Sociedad
|38
|50
|10. Real Betis
|38
|50
|11. Deportivo Alaves
|38
|50
|12. Eibar
|38
|47
|13. Leganés
|38
|45
|14. Villarreal
|38
|44
|15. Levante
|38
|44
|16. Real Valladolid
|38
|41
|17. Celta de Vigo
|38
|41
|18. Girona
|38
|37
|19. Huesca
|38
|33
|20. Rayo Vallecano
|38
|32