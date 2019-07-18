18 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6780 liradan, euro ise 6,3920 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6760 liradan alınan dolar 5,6780 liradan, 6,39 liradan alınan euro ise 6,3920 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,69 liradan, euro ise 6,38 liradan satılmıştı.

(İHA)