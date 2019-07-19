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19 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,6490 liradan, euro ise 6,3610 liradan güne başladı.
Ekonomi 19.07.2019, 09:12 19.07.2019, 10:23
Serbest piyasada dolar 5,6490 liradan, euro ise 6,3610 liradan güne başladı.
(İHA)
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|Takımlar
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|0
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|0
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|0
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|12. Giresunspor
|0
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|13. Hatayspor
|0
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|14. Keçiörengücü
|0
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|15. Menemen Belediyespor
|0
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|16. Osmanlıspor
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|18. İstanbulspor
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brighton
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|5. Burnley
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
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|0
|0
|11. Man City
|0
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|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
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|15. Sheffield United
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|16. Southampton
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|17. Tottenham
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|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
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|0
|20. Wolverhampton
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|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
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|2. Atlético Madrid
|0
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|3. Barcelona
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|4. Celta de Vigo
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|5. Deportivo Alaves
|0
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|6. Eibar
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|7. Espanyol
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|8. Getafe
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|9. Granada
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|10. Leganés
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|11. Levante
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
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|0
|18. Sevilla
|0
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|19. Valencia
|0
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|20. Villarreal
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