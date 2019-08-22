2019 Araç İpotekli Kredi Veren Bankalar ve Şartları - Araç İpotekli Kredi Nasıl Alınır?
2019 Araç İpotekli Kredi Veren Bankalar ve Şartları - Araç İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Araç İpoteği İle Nasıl Kredi Çekilir,
2019 Araç İpotekli Kredi Veren Bankalar ve Şartları
Araç ipotekli kredi çekmek için öncelikle bankaların kredi detaylarını incelemeniz gerekmektedir. Türkiye’de hizmet veren kamu ve özel bankaların büyük bölümü ipotek karşılığı kredi desteği vermektedir. Kredi notu riskli olan kişiler için ipotek veya kefil gibi yöntemler kullanılarak kredi sağlanabilmektedir. Ancak yinede kredi notunun belirli bir seviyeni üzerinde olması gerekmektedir. Araç ipotekli kredi veren bankalar üzerinden;
- İhtiyaç kredisi
- Konut kredisi ve
- Taşıt kredisi
Çekilebilmektedir. Kredi miktarına ve ipotek edilecek aracın değerine göre kredi özelliklerinde ve şartlarında çeşitli farklılıklar oluşabilir.
Araç İpotekli Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Araç ipotekli kredi veren bankalar arasından özellikle kamu bankaları sıklıkla tercih edilmektedir. Hemen hemen tüm bankalar ipotek karşılığında kredi hizmeti sunsa da bu hizmetlerden yararlanmak oldukça zordur. Türkiye’de ipotek karşılığında kredi veren bankalar;
- Vakıfbank
- Ziraat Bankası
- Halkbank
- Akbank
- TEB
- Denizbank
İlk sırada yer almaktadır. Bu bankaların yanı sıra birçok farklı bankadan da uygun ipotekli kredi talebinde bulunmanız mümkündür. İpotekli kredi çekmeden önce mutlaka bankalar arasında karşılaştırma yaparak en uygun ödeme seçenekleri sunan bankayı tercih etmeniz tavsiye edilmektedir.
Vakıfbank Araç İpotekli Kredi Başvuru Şartları
Vakıfbank araş ipotekli kredi veren kamu bankaları arasında ilk sırada yer almaktadır. Vakıfbank üzerinden ipotekli kredi çekmek için aracınızı bankaya bildirmeniz ve talebinizi iletmeniz gerekmektedir. Vakıfbank araç ipotekli kredi talepleri için aranan şartlar arasında;
- Düzenli gelire sahip olmak
- Araç değerinin ipotek için yeterli olması
- Kredi notu ve sicili araştırmalarının olumlu sonuçlanması
Ziraat Bankası Araç İpotekli Kredi Özellikleri
Ziraat Bankası araç ipotekli kredi kapsamında bireysel maddi ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlara finansal destekler sunulmaktadır. İpotek karşılığı kredi çekmek isteyenler için kredi sicilinin düşük olması ya da kredi notunun riskli seviyelerde olması diğer kredilere göre daha az öneme sahiptir. Ziraat Bankası araç ipotekli kredi özellikleri;
- 60 aya kadar vade seçenekleri
- Esnek geri ödeme imkânı
- Araç değerine bağlı olarak kredi desteği
Sunulmaktadır. Araç ipotekli krediler başvuru sahibi kişiler için farklı oranlarda ve şartlarla sunulduğu için bu krediler hakkında standart koşullara rastlanmamaktadır. Araç ipotekli kredi desteklerinden yararlanmak için Ziraat Bankası şubelerini ziyaret etmeniz gerekmektedir.
Akbank İpotekli İhtiyaç Kredisi Özellikleri
Akbank araç ipotekli kredi almak isteyen kişiler kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını gidermek için uygun ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanabilmektedir. Akbank ihtiyaç kredileri kapsamında vatandaşlara;
- %2,01 faiz oranları
- 60 ay vade seçenekleri
- Kişiye özel geri ödeme planı
Sunulmaktadır. 18 yaşından büyük, kredi istihbarat raporu olumlu, gelir durumu ve ipotek değeri kredi için uygun olan herkes Akbank ipotekli ihtiyaç kredilerinden yararlanabilmektedir.
Halkbank Araç İpotekli Kredi Başvurusu
Halkbak ipotekli kredi özellikleri kapsamında birçok farklı kredi türü sunulmaktadır. Halkbank taşıt ipotekli kredilerden yararlanmak için banka şubelerinden kredi taleplerinizi iletmeniz gerekmektedir. Genellikle Halkbank ipotekli kredilerinde de 60 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. İpotekli krediler kapsamında banka tarafından verilecek miktarlar teminat özelliklerine ve banka araştırması sonucu elde edilen verilere göre belirlenmektedir. Araç ipotekli kredi almak için banka yetkilileriyle mutlaka görüşülmesi gerekmektedir.
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