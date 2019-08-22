2019 Araç İpotekli Kredi Veren Bankalar ve Şartları - Araç İpotekli Kredi Nasıl Alınır?

2019 Araç İpotekli Kredi Veren Bankalar ve Şartları

Araç ipotekli kredi çekmek için öncelikle bankaların kredi detaylarını incelemeniz gerekmektedir. Türkiye’de hizmet veren kamu ve özel bankaların büyük bölümü ipotek karşılığı kredi desteği vermektedir. Kredi notu riskli olan kişiler için ipotek veya kefil gibi yöntemler kullanılarak kredi sağlanabilmektedir. Ancak yinede kredi notunun belirli bir seviyeni üzerinde olması gerekmektedir. Araç ipotekli kredi veren bankalar üzerinden;

İhtiyaç kredisi

Konut kredisi ve

Taşıt kredisi

Çekilebilmektedir. Kredi miktarına ve ipotek edilecek aracın değerine göre kredi özelliklerinde ve şartlarında çeşitli farklılıklar oluşabilir.

Araç İpotekli Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Araç ipotekli kredi veren bankalar arasından özellikle kamu bankaları sıklıkla tercih edilmektedir. Hemen hemen tüm bankalar ipotek karşılığında kredi hizmeti sunsa da bu hizmetlerden yararlanmak oldukça zordur. Türkiye’de ipotek karşılığında kredi veren bankalar;

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Halkbank

Akbank

TEB

Denizbank

İlk sırada yer almaktadır. Bu bankaların yanı sıra birçok farklı bankadan da uygun ipotekli kredi talebinde bulunmanız mümkündür. İpotekli kredi çekmeden önce mutlaka bankalar arasında karşılaştırma yaparak en uygun ödeme seçenekleri sunan bankayı tercih etmeniz tavsiye edilmektedir.

Vakıfbank Araç İpotekli Kredi Başvuru Şartları

Vakıfbank araş ipotekli kredi veren kamu bankaları arasında ilk sırada yer almaktadır. Vakıfbank üzerinden ipotekli kredi çekmek için aracınızı bankaya bildirmeniz ve talebinizi iletmeniz gerekmektedir. Vakıfbank araç ipotekli kredi talepleri için aranan şartlar arasında;

Düzenli gelire sahip olmak

Araç değerinin ipotek için yeterli olması

Kredi notu ve sicili araştırmalarının olumlu sonuçlanması

Yer almaktadır. Bu şartları sağlayan kişilerin kredi çekmesi mümkündür. 48 aya kadar vadeli olarak aracınızı ipotek göstererek Vakıfbank kredilerinden yararlanabilirsiniz. Genellikle araç ipoteği ile vatandaşlara ihtiyaç kredileri sunulmaktadır. Bu nedenle yüksek miktarda kredi çekme işlemlerini gerçekleştirmeniz oldukça zordur.

Ziraat Bankası Araç İpotekli Kredi Özellikleri

Ziraat Bankası araç ipotekli kredi kapsamında bireysel maddi ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlara finansal destekler sunulmaktadır. İpotek karşılığı kredi çekmek isteyenler için kredi sicilinin düşük olması ya da kredi notunun riskli seviyelerde olması diğer kredilere göre daha az öneme sahiptir. Ziraat Bankası araç ipotekli kredi özellikleri;

60 aya kadar vade seçenekleri

Esnek geri ödeme imkânı

Araç değerine bağlı olarak kredi desteği

Sunulmaktadır. Araç ipotekli krediler başvuru sahibi kişiler için farklı oranlarda ve şartlarla sunulduğu için bu krediler hakkında standart koşullara rastlanmamaktadır. Araç ipotekli kredi desteklerinden yararlanmak için Ziraat Bankası şubelerini ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Akbank İpotekli İhtiyaç Kredisi Özellikleri

Akbank araç ipotekli kredi almak isteyen kişiler kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını gidermek için uygun ihtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanabilmektedir. Akbank ihtiyaç kredileri kapsamında vatandaşlara;

%2,01 faiz oranları

60 ay vade seçenekleri

Kişiye özel geri ödeme planı

Sunulmaktadır. 18 yaşından büyük, kredi istihbarat raporu olumlu, gelir durumu ve ipotek değeri kredi için uygun olan herkes Akbank ipotekli ihtiyaç kredilerinden yararlanabilmektedir.

Halkbank Araç İpotekli Kredi Başvurusu

Halkbak ipotekli kredi özellikleri kapsamında birçok farklı kredi türü sunulmaktadır. Halkbank taşıt ipotekli kredilerden yararlanmak için banka şubelerinden kredi taleplerinizi iletmeniz gerekmektedir. Genellikle Halkbank ipotekli kredilerinde de 60 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. İpotekli krediler kapsamında banka tarafından verilecek miktarlar teminat özelliklerine ve banka araştırması sonucu elde edilen verilere göre belirlenmektedir. Araç ipotekli kredi almak için banka yetkilileriyle mutlaka görüşülmesi gerekmektedir.