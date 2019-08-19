2019 Devlet Destekli İş Kurma Kredisi ve Hibe Şartları
2019 Devlet Destekli İş Kurma Kredisi ve Hibe Şartları. Devlet Destekli İş Kurma Kredisi ve Hibe Nasıl Alınır? Devlet Destekli İş Kurma Kredisi Ne Kadar?
2019 Devlet Destekli İş Kurma Kredisi ve Hibe Şartları
2019 yılında devlet destekli iş kurma kredisi ve hibe başvuru şartları, öncelikle sektörel bazda iş planı gerektirmektedir. Dolayısıyla market, manav, kafe, restoran, hediyelik eşya dükkanı gibi işyeri açmak isteyen kişiler, devlet destekli kredilerden yararlanabilmek için ilk olarak yer alacakları sektörde işyeri planı hazırlaması gerekmektedir. Devlet destekli iş kurma kredisi, tüm kısa ve uzun vadeli planlamaları yapılmış olan kişilere finansman desteği sağlanması amacıyla uygulanmaya devam etmektedir.
Devlet destekli olarak vatandaşlara sunulan işyeri açma kredileri, KOSGEB tarafından uygulamaya geçirilmektedir. KOSGEB tanım olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltmasıdır. 1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren KOSGEB’den işyeri açma kredisi kullanmak isteyen kişilerin öncelikle online platform üzerinden sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir. KOSGEB bünyesinde kullanıma sunulan başvuru işlemleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.
KOSGEB Devlet Destekli İş Kurma Kredisi Detayları
KOSGEB devlet destekli işyeri açma kredisi detayları, bu tür finansman desteklerinin hangi iş sektörlerinde verildiğini içermektedir. Bu bağlamda söz konusu teşvik ve desteklerin kapsadığı sektörler şunlar olmaktadır:
- Gıda ürünleri imalatı
- Giyim eşyaları imalatı
- Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
- Kimyasal ürünlerin imalatı
- Ana metal sanayi
- Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
- Bina inşaatı
- Toptan ve perakende ticaret
- Konaklama
- Bilgisayar programlama, danışmanlık vb faaliyetler
- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
- Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri
- Büro yönetimi, büro desteği
Devlet Destekli İş Kurma Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?
Devlet destekli işyeri açma kredisi başvuru koşulları, KOSGEB tarafından belirlenmiştir. Genel olarak söz konusu finansman desteğine başvuruda bulunmak isteyenlerden talep edilen şartlar şu şekilde belirlenmiştir:
- İşe başlama sürecinin kanunlar tarafından belirlenen yasal süre itibarıyla bildirilmiş olması
- Kendi işinde bilfiil çalışılması ya da işin başvuru sahibi tarafından idare edilmesi
- Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları taşıması (29 yaşından büyük olmama şartı da dahil)
- İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmış olması
- Mevcut bir işletmeye ya da mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması
KOSGEB Hibe Destekleri Nasıl Alınır?
KOSGEB işyeri için hibe desteği almak isteyen kişilerin öncelikle KOSGEB hizmet merkezleri aracılığıyla verilen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ne katılmaları ve bu eğitimleri başarıyla sonuçlandırmaları gerekmektedir. Zira söz konusu eğitimin sonunda KOSGEB hizmet müdürlüğü tarafından düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası” verilmektedir. Bu sertifika olmadan devlet destekli kredi kullanmak mümkün değildir.
Öte yandan başvuru şartları arasında yer alan işyeri projesi de bu kursta verilen eğitimlerle girişimcilere öğretilmektedir. Bu sayede 32 saat devam zorunluluğu bulunan bu kurslara katılarak hibe desteğinden siz de yararlanabilirsiniz.
Devlet Destekli İş Kurma Kredisi Ne Kadar?
KOSGEB devlet destekli iş kurma kredisi tutarı, 50 bin ile 100 bin TL arasında değişmektedir. Bu bağlamda girişimcilik eğitiminden başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra başvurunuzu yaparak faizsiz kredi fırsatından yararlanabilirsiniz. Öte yandan geri ödemsiz olarak verilen yani hibe edilen finansman desteği ise 50 bin TL olarak sınırlandırılmıştır.
Devlet Destekli İş Kurma Kredisi Veren Kuruluşlar
Devlet destekli iş kurma kredisi veren özel ve kamu kuruluşları şu şekilde belirlenmiştir:
- KOSGEB, TKDK, SYDV, Çalışma Bakanlığı
- QNB Finansbank, Denizbank, Şekerbank, Odeabank
- Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Tarım ve Orman Bakanlığı
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|3
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|0
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|0
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|0
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