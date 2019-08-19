2019 Devlet Destekli İş Kurma Kredisi ve Hibe Şartları

2019 yılında devlet destekli iş kurma kredisi ve hibe başvuru şartları , öncelikle sektörel bazda iş planı gerektirmektedir. Dolayısıyla market, manav, kafe, restoran, hediyelik eşya dükkanı gibi işyeri açmak isteyen kişiler, devlet destekli kredilerden yararlanabilmek için ilk olarak yer alacakları sektörde işyeri planı hazırlaması gerekmektedir. Devlet destekli iş kurma kredisi, tüm kısa ve uzun vadeli planlamaları yapılmış olan kişilere finansman desteği sağlanması amacıyla uygulanmaya devam etmektedir.

Devlet destekli olarak vatandaşlara sunulan işyeri açma kredileri, KOSGEB tarafından uygulamaya geçirilmektedir. KOSGEB tanım olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltmasıdır. 1990 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren KOSGEB’den işyeri açma kredisi kullanmak isteyen kişilerin öncelikle online platform üzerinden sisteme kayıt yaptırmaları gerekmektedir. KOSGEB bünyesinde kullanıma sunulan başvuru işlemleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

KOSGEB Devlet Destekli İş Kurma Kredisi Detayları

KOSGEB devlet destekli işyeri açma kredisi detayları, bu tür finansman desteklerinin hangi iş sektörlerinde verildiğini içermektedir. Bu bağlamda söz konusu teşvik ve desteklerin kapsadığı sektörler şunlar olmaktadır:

Gıda ürünleri imalatı

Giyim eşyaları imalatı

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

Kimyasal ürünlerin imalatı

Ana metal sanayi

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Bina inşaatı

Toptan ve perakende ticaret

Konaklama

Bilgisayar programlama, danışmanlık vb faaliyetler

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri

Büro yönetimi, büro desteği

Devlet Destekli İş Kurma Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Devlet destekli işyeri açma kredisi başvuru koşulları , KOSGEB tarafından belirlenmiştir. Genel olarak söz konusu finansman desteğine başvuruda bulunmak isteyenlerden talep edilen şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

İşe başlama sürecinin kanunlar tarafından belirlenen yasal süre itibarıyla bildirilmiş olması

Kendi işinde bilfiil çalışılması ya da işin başvuru sahibi tarafından idare edilmesi

Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları taşıması (29 yaşından büyük olmama şartı da dahil)

İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmış olması

Mevcut bir işletmeye ya da mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması

Görüldüğü üzere KOSGEB tarafından işyeri açmak isteyen kişilere verilen hibe veya finansmanların birtakım genel şartları bulunmaktadır. Bununla birlikte hibe desteklerinden yararlanmak için başvuru sahiplerinin KOSGEB sisteminde kayıtlı olmaları ve de kredi desteği almak istedikleri işyeri için projelerini tamamlamış olmaları gereklidir.

KOSGEB Hibe Destekleri Nasıl Alınır?

KOSGEB işyeri için hibe desteği almak isteyen kişilerin öncelikle KOSGEB hizmet merkezleri aracılığıyla verilen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ne katılmaları ve bu eğitimleri başarıyla sonuçlandırmaları gerekmektedir. Zira söz konusu eğitimin sonunda KOSGEB hizmet müdürlüğü tarafından düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası” verilmektedir. Bu sertifika olmadan devlet destekli kredi kullanmak mümkün değildir.

Öte yandan başvuru şartları arasında yer alan işyeri projesi de bu kursta verilen eğitimlerle girişimcilere öğretilmektedir. Bu sayede 32 saat devam zorunluluğu bulunan bu kurslara katılarak hibe desteğinden siz de yararlanabilirsiniz.

Devlet Destekli İş Kurma Kredisi Ne Kadar?

KOSGEB devlet destekli iş kurma kredisi tutarı , 50 bin ile 100 bin TL arasında değişmektedir. Bu bağlamda girişimcilik eğitiminden başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra başvurunuzu yaparak faizsiz kredi fırsatından yararlanabilirsiniz. Öte yandan geri ödemsiz olarak verilen yani hibe edilen finansman desteği ise 50 bin TL olarak sınırlandırılmıştır.

Devlet Destekli İş Kurma Kredisi Veren Kuruluşlar

Devlet destekli iş kurma kredisi veren özel ve kamu kuruluşları şu şekilde belirlenmiştir: