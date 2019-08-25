2019 Halkbank Enflasyona Endeksli Konut Kredisi - Enflasyona Endeksli Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Halkbank enflasyona dayalı kredi kampanyaları Merkez Bankasının faiz indirimi ve enflasyon raporunun yayımlanmasını hemen ardından uygulanmaya başlanmıştır. Konut kredisi almak isteyen kişiler için birçok farklı konut kredisi kampanyası yapan Halkbank, %0,99 faiz oranlarıyla kredi desteği sunmaktadır. Enflasyona endeksli konut kredisi kampanyası kapsamında değişken oranlı geri ödemem avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Halkbank konut kredisi kampanyalarından yararlanmak için hızlı kredi talep yöntemlerini kullanmanız da mümkündür. Halkbank enflasyon endeksli kredi kampanyası, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenmektedir. Değişim oranları baz alınarak hesaplanan oranlara göre ödeme planınızı oluşturabilirsiniz.

Halkbank Enflasyon Konut Kredisi Özellikleri

Halkbank konut kredisi kampanyaları son dönemde en çok tercih edilen bankacılık hizmetleri arasında yer almaktadır. Birçok farklı kamu bankası tarafından kredi faiz oranlarının indirilmesinin ardından, enflasyon endeksli kredi ve hesap işlemleri uygulanmaya başlanmıştır. Enflasyona endeksli konut kredilerinin özellikleri;

6 – 12 aylık faiz değişim dönemi

Yüksek enflasyona karşı faiz limiti

120 ay vade seçenekleri

Erken ödeme, kapatma vb. için tazminat ödememe

Gibi birçok farklı özellik yer almaktadır. Halkbank tarafından talep edilecek konut kredilerini kullanmak için banka şubelerinden kredi başvurularınızı yapabilirsiniz.

Enflasyon oranlarının düşmesi halinde kredi taksitlerinizde aynı oranda azalmaktadır. Bunun yanı sıra yüksek enflasyon riskine karşı kredi kullanıcılarını korumak için banka tarafından oldukça düşük oranlarla belirlenen sabit faiz oranları geçerli olmaktadır. Bu yönüyle neredeyse sıfır riskle konut kredisi alabilirsiniz.

Halkbank Enflasyona Endeksli Konut Kredisi Faiz ve Vade Oranları

Halkbank konut kredesi faiz oranları

3 – 120 vade için:

%15,72 TÜFE Yıllık Değişim

%2,28 Yıllık Marj Oranı

%1,50 Faiz Oranı

iki farklı şekilde belirlenmektedir. Bu yöntemlerden ilki kredi kampanyasına göre sabit faiz oranlı krediler ve enflasyona endeksli değişken oranlı kredilerdir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli dönemlerde açıklanan TÜFE verilerine göre ödeme planı oluşturulmaktadır. Buna göre;

Uygulanmaktadır. Söz konusu güncel verilerin açıklanan oranlara göre değişme uğraması mümkündür. Halkbank enflasyon endeksli kredi kapsamında değişim oranlarına bağlı olarak ödemelerinizde artış ya da azalışlar gözlemlenebilir.

Halkbank %0,99 Faiz Oranlı Konut Kredisi Başvuru Yöntemleri

Halkbank %0,99 konut kredisi kampanyası enflasyona bağlı kredilerden farklı olarak sabit faiz oranları ile sunulmaktadır. Bu krediden yararlanmak isteyen kişiler için değişken oranlar söz konusu değildir. Halkbank konut kredilerine başvuru yapmak için;

Halkbank şubeleri

Dijital bankacılık hizmetleri veya

ATM’ler

Kullanılabilmektedir. Şube dışında yapılan başvurular sadece ön başvuru veya talep niteliği taşımaktadır. Bu nedenle asıl başvuru için konut kredilerinde banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir.

Halkbank konut kredilerinden yararlanmak için kredi notunuzun ve gelir durumunuzun kredi çekmek için yeterli seviyede olması gerekmektedir. Banka tarafından yapılacak araştırmaya göre kredi çekip çekemeyeceğiniz tarafınıza bildirilecektir.

Halkbank Konut Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Halkbank konut kredisi başvurusu için banka tarafından farklı bilgi ve belgeler talep edilmektedir. Enflasyona bağlı konut kredisi talebinde bulacak kişilerin banka şubelerinden başvuru yaparken genellikle Halkbank tarafından talep edilen belgeler arasında;

Nüfus cüzdanı/ehliyet/pasaport fotokopisi

Gelir durumunu gösteren belge

Adres bilgileri

Kredi kullandırılacak konutun ekspertiz raporu

Kredi başvuru formu vb.

Yer almaktadır. Bu belgelerin yanı sıra, kişilerden ek bazı belgeler de talep edilebilir. Halkbank konut kredisi kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak, başvuru yöntemlerini öğrenmek ve uygun ödeme planı oluşturmak için banka şubelerini ziyaret etmeniz tavsiye edilmektedir. Halkbank enflasyon endeksli kredi kampanyası ile uygun ödemeli konut kredisi kullanabilirsiniz.