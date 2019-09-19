2019 KIA Sportage SUV Kampanyası Özellikleri ve Fiyatı

KIA Eylül kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. KIA’nın en sevilen SUV modellerinden biri olan Sportage güncel kampanya ile birçok farklı avantajla sunulmaktadır. Yakıt hediye ve hurda teşvik desteği sayesinde KIA SUV dünyasında yerinizi alabilirsiniz. KIA Sportage Eylül kampanya fırsatı kapsamında 2019 0 km Sportage model araçlarda geçerli olmak üzere, 5.000 km’ye kadar yakıt desteği ve 20.000 TL’ye varan hurda teşvik desteği ile KIA yetkili satıcılarında satışa sunulmaktadır.

KIA SUV modelleri arasında Sportage araçlarda geçerli olmak üzere güncel SUV kampanyası 01 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacaktır. KIA’nın en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Sportage, avantajlı fiyatlarından ve indirim fırsatlarından Eylül ayı içinde yararlanabilirsiniz.

KIA Sportage SUV Kampanyası Detayları

01 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında sıfır (0) km KIA SUV Sportage modellerinde geçerli olmak üzere 20 bin TL’ye varan indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. 2019 model yılı için sıfır Sportage modellerde geçerli olmak üzere;

5.000 KM’ye kadar yakıt desteği,

20.000 TL’ye kadar hurda teşviki,

Fiyat avantajları

Fırsatları sunulmaktadır. Kampanya kapsamında yakıt desteği Petro Ofisi Positive Card üzerinden verilmektedir. KIA Sportage kampanyasından yararlanan müşteriler için araç teslimi sırasında yakıt desteği için PO Positive Card ayrıca teslim edilecektir.

TL olarak kartlara yüklenen yakıt desteği kapsamında, 1 Eylül 2019 yılında motorin ve benzin fiyatlarına göre belirlenmiştir. KIA SUV kampanyasından yararlanan müşterilere teslim edilecek kartların aktifleştirilmesinin ardından yakıt desteği kullanılabilmektedir.

KIA Sportage Hurda İndirim Desteği

KIA Sportage model SUV araç kampanyası kapsamında 20.000 TL’ye kadar hurda indirim desteği uygulanmaktadır. 1 – 30 Eylül tarihleri arasında kampanya kapsamından yararlanmak isteyen kişiler;

Sportage 1.6 L GSL MT

Sportage 1.6 L Cool DSL DCT

KIA SUV kampanyası

Model araçlarda geçerli olmak üzere hurda indirim kampanya tutarları belirlenmiştir. Kampanya stoklarla sınırlıdır.kapsamında Sportage modellerde uygun ödeme ve indirim seçenekleri Eylül sonuna kadar devam edecektir.

KIA SUV model araçlar için kampanya kapsamında sunulan indirim desteklerinde ayrıca 5.000 km’ye kadar yakıt desteğinden yararlanmak için Positive Card şifrenizi aktif hale getirerek şifre almanız gerekmektedir. Kampanya şartlarının taşınması halinde desteklerden yararlanabilirsiniz.

KIA SUV Sportage Araç Teknik Özellikleri

KIA Sportage model araç kampanyası; Sportage 1.6 L GSL MT ve Sportage 1.6 L Cool DSL DCT 2019 model araçlar için geçerlidir. Stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında 20.000 TL’ye kadar hurda indirim desteği ve 5.000 km’ye kadar yakıt desteği ile sunulmaktadır.

KIA’nın en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Sportage teknik özellikleri ve konforu nedeniyle de tercih sebebidir. Kampanya kapsamında sunulan KIA Sportage 1.6L GSL MT araç teknik özellikleri;

Benzin/dizel yakıt seçeneği

Şehir içi L/100 km yakıt tüketimi: 8,1 (benzinli)

Şehir içi L/100 km yakıt tüketimi: 5,0 (dizel)

ABS + ESP fren sistemi

19 inç alüminyum jant

Sportage model araçların başlıca özellikleridir. Motor ve yakıt seçeneklerine göre araç özelliklerinde ve fiyatlarda farklılıklar yaşanabilir. KIA SUV kampanyaları kapsamında sunulan araçlardan uygun fiyat ve geri ödeme seçenekleriyle yararlanmanız mümkündür.

KIA Sportage SUV Kampanya Başvuru Tarihleri