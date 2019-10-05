2019 SGK Diş Yaptırma Ücretleri Ne Kadar?

SGK diş yaptırma fiyatları ve karşıladığı tedaviler birçok farklı açıdan değerlendirilmektedir. Sağlık Bakanlığı, belediyeye bağlı sağlık kuruluşları, dispanser, ağız ve diş sağlığı merkezleri vb. sağlık kuruluşlarından yapılacak diş tedavileri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme yapılmaktadır. SGK diş yaptırma masrafları belirtilen tedavilerde ve alanlarda karşılanmaktadır. Yapılan diş tedavisinin türüne ve yaptırılan kuruma göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, ücretin tamamı ödenebileceği gibi sadece bir kısmı da ödenebilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından farklı diş vakaları için ödeme yapılmaktadır. Kemik içi implant bedeli haricinde birçok diş tedavisinin bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. SGK diş yaptırma ücretleri bu yönüyle tedavi yöntemine göre değişiklik göstermektedir.

SGK Diş Yaptırma Ücretinin Ne Kadarını Öder?

SGK diş yaptırma fiyatları ve diş tedavilerini karşıladığı durumlar farklılık göstermektedir. Tedavi yöntemine göre bedelin tamamı veya bir kısmı ödenebilir. Ancak bazı tedaviler için ödeme yapılmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından diş yaptırma işlemleri için:

3713 sayılı kanun kapsamında aylık bağlan maluller,

5434 sayılı 56’ıncı maddesinde sayılanlar,

2330 sayılı kanunun 2’inci maddesi ilgili fıkralarında sayılanlar,

Hayatını idame ettiremeyecek derecede malul ve

Harp malulleri,

Diş implant tedavisi için farklı faturalandırılmaya dahil edilecektir. 18 yaşından küçük kişilerin ortodontik tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı zamanda engellilerde yararlanabilmektedir.

Hangi Diş Yaptırma Bedelleri SGK Tarafından Ödenir?

SGK diş tedavi ücretleri uygulanan tedavi türüne ve tedavinin yapıldığı sağlık kurumuna göre değişiklik gösterebilir. Bunun yanı sıra, estetik amaçlı olarak yaptırılan tedavilerde tedavi bedelleri karşılanmaz. Kemik içi implant bedelleri dışında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından:

Konjenital diş eksikliği olması durumunda,

Dudak, damak yarığı, doğum anormallikleri, diş ve kemik doku defektlerinin olması durumunda,

Alt ve üst çenede serbest sonlu dişsizlik olması,

Maksillofasiyal travma, tümör, kist vb. bağlı olarak ortaya çıkan, maksiler ve madibuler nedeniyle doku kaybı durumlarında,

Söz konusu tedavi bedeli karşılanmaktadır. Bu tip durumlara bağlı olduğuna yönelik rapor alınmasının ardından implant tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme yapılmaktadır. Ancak, estetik diş tedavileri veya kemik içi implant işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme yapılmamaktadır.

Her bir diş tedavisi için SGK tarafından ödenen bedeller, sigortalılık durumu, tedavi yöntemi ve kişi durumuna göre farklı oranlar göstermektedir. SGK diş yaptırma ücretleri tedavi özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

SGK Tarafından Ödenmeyen Diş Tedavileri Nelerdir?

SGK tarafından karşılanmayan diş tedavisi farklı unsurlara göre belirlenmektedir. Doktor tarafından konulacak teşhis sonucu hazırlanan raporlar Sosyal Güvenlik Kurumunun bedeli ödeyip ödemeyeceğinin en önemli unsurudur. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından implant tedavileri için ödeme istisnai durumlarda yapılmaktadır. Ancak:

Altın, platin, polliag – M, platin ve iradyum gibi kıymetli maden ve kıymetli maden bileşimi kullanılarak yapılan tedaviler ve

Kemi içi implant tedavisi

İçin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme yapılmaz. Bu tedavinin karşılandığı durumlar yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanmıştır.

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