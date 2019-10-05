2019 SGK İmplant Fiyatları Ne Kadar?

SGK implant tedavisi fiyatları işlem özelliklerine göre ve hasta durumuna göre değişiklik göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından implant tedavisi için yapılacak ödemelerin bazı istisnaları vardır. Bu istisnaların oluşmaması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından implant tedavisinin ücretleri ödenmemektedir. Sağlık kurulu raporu alınması halinde farklı oranlarda ödeme yapılabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tedavi ücretlerinin ödenebilmesi için kişilerin gerekli şartları sağlamaları gerekmektedir. Genellikle kemik içi implnat bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmemektedir. SGK implant fiyatları kanunda sayılan durumlarda, belirli istisnai hallerde ödenmektedir.

SGK Hangi İmplant Tedavisini Karşılar?

İmplant yapan devlet hastaneleri veya anlaşmalı sağlık kurumlarından yapılan birçok diş tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme yapılmaktadır. Ancak, bazı özel diş tedavilerinde bedelin bir kısmı ödendiği gibi tamamının da ödenmediği durumlar ortaya çıkmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kemiş içi implnat tedavisi dışında:

Serbest sonlu çene üstü ve altında tek taraflı görülen dişsizlik,

Konjenital diş eksikliği,

Doğumdan kaynaklanan anomaliller, dudak damağı yarıkları vb. kemik doku sorunları,

Kemikte aşırı doku kaybının olması vb.

Durumlarda sağlık raporu ile her bir işlem için farklı oranlar ödenmektedir. Hasta durumu ve tedavi kapsamı belirleyici etkendir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından implant tedavilerinin ödenmesi için gerekli hallerin oluşması gerekmektedir.

Engeli bulunan kişiler özel sağlık hizmeti kapsamında sayılan diş ünitelerinde tedavisi için sağlık raporu alması halinde bedelin karşılanmasını sağlayabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirtilen kurumlardan alınan sağlık raporları ile özel sağlık hizmeti sunucularında yer alan diş ünitelerine başvuru yapılması mümkündür.

SGK İmplant Tedavisi Ücretleri

SGK implant ücretleri işlem türüne ve hasta özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Sağlık kurulu raporu alınarak her bir çene için 4 adet kemik içi implantı tedavisi için işlem bedeli 90 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, ilgili kanunlarda sayılan hallerden dolayı malul aylığı bağlanmış kişiler, vazife ve harp malulleri kişiler için en fazla 700 TL üzerinden implant bedeli faturalandırılmaktadır. SGK implant fiyatları işlem özelliklerine göre değişiklik gösterebileceği için bu oranlar dışında herhangi bir ücret belirlenemez.

Hangi Tip İmplant Uygulamaları SGK Tarafından Karşılanmaz?

SGK implant bedeli sadece özel durumlarda ve kanunda sayılan kişiler için karşılanabilmektedir. Bunun yanı sıra, her implant tedavisi karşılanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından:

Kemik içi implnat tedavisi,

Kıymetli maden veya kıymetli maden bulunan maddeler kullanılarak yapılan implant tedavisi,

Karşılanmamaktadır. Bu bedellerin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sayılan şartların hastalar tarafından taşınması gerekmektedir.

İmplant tedavisinin yanı sıra, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından diş tedavilerinin büyük bir bölümü için ödeme yapılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı hastaneleri, Sağlık Bakanlığına ait merkezler, ağız ve diş sağlığı eğim – araştırma hastaneleri, devlet üniversitesi diş hekimliği fakültelerince üç farklı diş hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporu ile hastalar implant tedavisi için başvuru yapabilmektedir.

Hangi Hastalar İçin İmplant Bedeli Ödenir?

İmplant markaları ve fiyatları tedavinin büyük ölçüde masraflı olmasına neden olmaktadır. Özellikle kemik içi implant tedavisinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaması nedeniyle hastalar oldukça yüksek ücretlerle tedavi olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından:

%40 ve üzeri engelli kişiler,

Yardım ve dstek olmadan yaşamını idame ettiremeyenler,

Harp ve vazife malulleri,

İçin implant tedavilerinin tamamı veya bir kısmı ödenmektedir. SGK implant fiyatları ve tedavi yöntemlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek oranlar değişiklik göstermektedir.