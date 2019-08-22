2019 Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları - Ziraat bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır

Ziraat Bankası ihityaç kredisi almak için kredi miktarı ve faiz oranlarının öncenden belirlenmesi birçok açıdan avantaj sağlayacaktır. Bankalar tarafından sunulan birçok kredilerde faiz oranları ve vade seçenekleri kredi türüne ve miktarına göre farklılık göstermektedir. Kamu bankası olması nedeniyle Ziraat Bankası tarafından sunulan kredilerin büyük bir bölümünde düşük faiz oranları göze çarpmaktadır.

Ziraat Bankası tüketici kredileri kapsamında;

Eğitim

Sağlık

Kişisel ihtiyaçlar

Seyahat

Evlilik vb.

Birçok farklı kredi desteği yer almaktadır. Tüketici kredilerini detaylandırarak size özel geri ödeme imkânlarından yararlanmanız da mümkündür. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi banka tarafından ‘’Tüketici Kredisi’’ başlığı altında sunulmaktadır.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Ziraat bankası kredi başvurusu gerekli belgeler diğer birçok bankayla ortak özellikler taşımaktadır. Ziraat Bankası tüketici kredilerinden herhangi birine başvuru yapmak için istenen belgeler arasında;

İhtiyaç kredisi başvuru formu

Nüfus cüzdanı/ehliyet/pasaport fotokopisi

Gelir durumunu gösteren belge

Şube tarafından istenen diğer belgeler

Yer almaktadır. Banka tarafından istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak bankaya teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm kredi türlerinde olduğu gibi ihtiyaç kredileri içinde kredi notu oldukça önemlidir.

Ziraat Bankası Tüketici Kredilerinin Özellikleri

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama yöntemleri kullanılırken faiz oranlarına ve kredi özelliklerine dikkat etmek gerekmektedir. Çekilecek kredi tutarına göre bu oranlarda çeşitli farklılıklar ortaya çıkabilir. Ziraat Bankası tüketici kredisi özellikleri;

Kişiye özel esnek ödeme planları

Kredi boyunca hayat sigortası

60 aya kadar vade seçenekleri

%1,59 faiz oranları

Olarak belirlenmiştir. Ziraat Bankası tüketici kredileri ile tüm bireysel ihtiyaçlarınız için finansman talebinde bulunmanız mümkündür. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler hızlı başvuru yöntemlerini kullanarak anında kredi taleplerini bankaya iletebilirler.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Kanalları

için izleyebileceğiniz birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Ziraat Bankası şubeleri dışında kredi taleplerini kolay yoldan gerçekleştirmek isteyen kişiler için banka tarafından belirlenen başvuru kanalları;

ATM’ler

İnternet şubesi

Web sitesi

Ziraat Mobil Uygulaması

Çağrı merkezleri

Ziraat Bankası kredi başvurusu

Olarak belirlenmiştir. Ziraat Bankası tüketici kredilerinde geçerli olmak üzere kredi başvurusu yapan kişiler aynı gün içinde kredi sonuçlarını alabilirler. Hızlı kredi yöntemleri bu nedenle oldukça önemlidir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredilerinden kısa sürede yararlanmak için bankanın maaş müşteri olmanız da size büyük avantaj sağlayacaktır.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Ödeme Planı Hesaplama

Ziraat Bankası faiz hesaplama yöntemleri kullanılarak hazırlanan ödeme planlarına göre; Ziraat Bankası tüketici kredilerinden yararlanmak isteyen kişiler için;

%1,59 faiz oranı

%25.7767 yıllık maliyet oranı

281,31 TL aylık taksit imkânı

60 ay vade seçeneği

Uygulanmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL değerinde alınacak bir tüketici kredisi için hesaplanan ödeme planı bu şekildedir. Ziraat Bankası tarafından verilen ihtiyaç kredileri için kredi vadesi boyunca müşterilere hayat sigortası da uygulanmaktadır. İstediğiniz gibi Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ödemelerinizi belirleyebilir ve esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası bireysel tüketici kredileri kapsamında başvuru yapanlardan ekstra şahsi ya da maddi teminatta alınabilmektedir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden kredilere dair detaylı bilgilere ulaşabilir ve tüketici kredileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurularından önce kredi hesaplama araçlarını ve başvuru yöntemlerini incelemeyi unutmayınız.