2019 Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları - Ziraat bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır
2019 Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları - Ziraat bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır, ziraat bankası ihtiyaç kredisi şartları, ziraat bankası kredi başvurusu gerekli belgeler
2019 Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları - Ziraat bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır
Ziraat Bankası ihityaç kredisi almak için kredi miktarı ve faiz oranlarının öncenden belirlenmesi birçok açıdan avantaj sağlayacaktır. Bankalar tarafından sunulan birçok kredilerde faiz oranları ve vade seçenekleri kredi türüne ve miktarına göre farklılık göstermektedir. Kamu bankası olması nedeniyle Ziraat Bankası tarafından sunulan kredilerin büyük bir bölümünde düşük faiz oranları göze çarpmaktadır.
Ziraat Bankası tüketici kredileri kapsamında;
- Eğitim
- Sağlık
- Kişisel ihtiyaçlar
- Seyahat
- Evlilik vb.
Birçok farklı kredi desteği yer almaktadır. Tüketici kredilerini detaylandırarak size özel geri ödeme imkânlarından yararlanmanız da mümkündür. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi banka tarafından ‘’Tüketici Kredisi’’ başlığı altında sunulmaktadır.
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
Ziraat bankası kredi başvurusu gerekli belgeler diğer birçok bankayla ortak özellikler taşımaktadır. Ziraat Bankası tüketici kredilerinden herhangi birine başvuru yapmak için istenen belgeler arasında;
- İhtiyaç kredisi başvuru formu
- Nüfus cüzdanı/ehliyet/pasaport fotokopisi
- Gelir durumunu gösteren belge
- Şube tarafından istenen diğer belgeler
Yer almaktadır. Banka tarafından istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak bankaya teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm kredi türlerinde olduğu gibi ihtiyaç kredileri içinde kredi notu oldukça önemlidir.
Ziraat Bankası Tüketici Kredilerinin Özellikleri
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama yöntemleri kullanılırken faiz oranlarına ve kredi özelliklerine dikkat etmek gerekmektedir. Çekilecek kredi tutarına göre bu oranlarda çeşitli farklılıklar ortaya çıkabilir. Ziraat Bankası tüketici kredisi özellikleri;
- Kişiye özel esnek ödeme planları
- Kredi boyunca hayat sigortası
- 60 aya kadar vade seçenekleri
- %1,59 faiz oranları
Olarak belirlenmiştir. Ziraat Bankası tüketici kredileri ile tüm bireysel ihtiyaçlarınız için finansman talebinde bulunmanız mümkündür. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler hızlı başvuru yöntemlerini kullanarak anında kredi taleplerini bankaya iletebilirler.
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Kanalları
- ATM’ler
- İnternet şubesi
- Web sitesi
- Ziraat Mobil Uygulaması
- Çağrı merkezleri
Olarak belirlenmiştir. Ziraat Bankası tüketici kredilerinde geçerli olmak üzere kredi başvurusu yapan kişiler aynı gün içinde kredi sonuçlarını alabilirler. Hızlı kredi yöntemleri bu nedenle oldukça önemlidir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredilerinden kısa sürede yararlanmak için bankanın maaş müşteri olmanız da size büyük avantaj sağlayacaktır.
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Ödeme Planı Hesaplama
Ziraat Bankası faiz hesaplama yöntemleri kullanılarak hazırlanan ödeme planlarına göre; Ziraat Bankası tüketici kredilerinden yararlanmak isteyen kişiler için;
- %1,59 faiz oranı
- %25.7767 yıllık maliyet oranı
- 281,31 TL aylık taksit imkânı
- 60 ay vade seçeneği
Uygulanmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL değerinde alınacak bir tüketici kredisi için hesaplanan ödeme planı bu şekildedir. Ziraat Bankası tarafından verilen ihtiyaç kredileri için kredi vadesi boyunca müşterilere hayat sigortası da uygulanmaktadır. İstediğiniz gibi Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi ödemelerinizi belirleyebilir ve esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
Ziraat Bankası bireysel tüketici kredileri kapsamında başvuru yapanlardan ekstra şahsi ya da maddi teminatta alınabilmektedir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden kredilere dair detaylı bilgilere ulaşabilir ve tüketici kredileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurularından önce kredi hesaplama araçlarını ve başvuru yöntemlerini incelemeyi unutmayınız.
Her Türlü İhtiyacınız İçin Tüketici Kredisi!
Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 60 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.
Özellikler (ziraatbankası web sitesi)
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılmaktadır.
|İmsak
|04:27
|Güneş
|05:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0