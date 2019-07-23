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23 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira oldu.

Ekonomi 23.07.2019, 13:09 23.07.2019, 13:31
23 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

23 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 259 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 259,20 liradan, bin 707 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 728 liradan, 236 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240 liradan, bin 668 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 688 liradan, 834 liradan alınan Yarım Ziynet 844 liradan ve 417 liradan alınan Çeyrek Ziynet 422 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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