23 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,70 liradan, euro ise 6,3820 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6980 liradan alınan dolar 5,70 liradan, 6,38 liradan alınan euro ise 6,3820 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,68 liradan, euro ise 6,37 liradan satılmıştı.

(İHA)