24 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, euro ise 6,3720 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,71 liradan alınan dolar 5,7120 liradan, 6,37 liradan alınan euro ise 6,3720 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,68 liradan, euro ise 6,35 liradan satılmıştı.

(İHA)