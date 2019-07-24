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24 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, euro ise 6,3720 liradan güne başladı.
Ekonomi 24.07.2019, 09:14 24.07.2019, 09:56
24 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, euro ise 6,3720 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,71 liradan alınan dolar 5,7120 liradan, 6,37 liradan alınan euro ise 6,3720 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,68 liradan, euro ise 6,35 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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